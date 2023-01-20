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Evinde uyuşturucu üretiyordu: Şüpheli yakalandı

Osmaniye'de bir eve düzenlenen operasyonda 463,69 gram metamfetamin, 900 gram metamfetamin yapımında kullanılan katkı maddesi ile uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli tutuklandı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Evinde uyuşturucu üretiyordu: Şüpheli yakalandı
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği bir şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında şüpheli B.B.T. gözaltına alınırken evde yapılan aramada 463.69 gram metamfetamin maddesi, 900 gram metamfetamin yapımında kullanılan katkı maddesi, 28 adet uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, metamfetamin maddesi yapımında kullanılan materyaller ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca polis uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit paraya da el koydu.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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