Evinde yangın çıkan 46 yaşındaki adam hayatını kaybetti

AA 03 Haziran 2020 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 16:41

Hürriyet Mahallesi Onbaşıoğlu Sokak'taki binanın üst katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soma İtfaiye Amirliği ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak yangına müdahale etti.

Yangını güçlükle kontrol altına alan ekipler, yatak odasında Hüseyin Durmaz'ın (46) cesedini buldu.

Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği belirtilirken, Durmaz'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Bu arada, ailesi bir süredir Adana'da bulunan Hüseyin Durmaz'ın evde yalnız kaldığı öğrenildi. Hüseyin Durmaz'ı cep telefonundan arayan eşine, bir polis memuru, evlerinde yangın çıktığı bilgisini verdi.