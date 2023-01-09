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Güncel

Evinin önünde vurulmuş halde ölü bulundu: 3 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinin önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 16:31 - Güncelleme:
Evinin önünde vurulmuş halde ölü bulundu: 3 kişi gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde bir kişinin sokakta hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler başından tüfekle vurularak hayatını kaybeden kişinin Muzaffer Kasap (49) olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kasap'ın cesedi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili Ş.F, H.F. ile T.B'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.

Öte yandan Kasap'ın cenazesi, Celali köyünde ikindi vakti kılınan namazının ardından toprağa verildi.

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