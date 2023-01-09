Evinin önünde vurulmuş halde ölü bulundu: 3 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde bir kişinin sokakta hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler başından tüfekle vurularak hayatını kaybeden kişinin Muzaffer Kasap (49) olduğunu tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kasap'ın cesedi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili Ş.F, H.F. ile T.B'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.
Öte yandan Kasap'ın cenazesi, Celali köyünde ikindi vakti kılınan namazının ardından toprağa verildi.