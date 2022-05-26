Evlat eylemine 3 aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 997'nci gününde sürüyor.

Muş'un Varto ilçesinden 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kızı Dilan için gelen baba Cemal Han, Batman'ın Beşiri ilçesinde dağa götürülen oğlu Murat için gelen anne Yeslibe Toprak ve ağabeyi Mehmet Şah için Muş'tan gelen Mehmet Can Güvenç de oturma eylemine katıldı.

Baba Cemal Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 2015'te lisede okuduğu sırada kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydederek, "Ondan sonra kızımdan haber alamadık. Kızım neredeyse bize ulaşsın. 7 senedir ne gecemiz ne de gündüzümüz belli değil. Evladımı istiyorum." dedi.

Anne Yeslibe Toprak da 21 yaşındaki oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü, evladından hiçbir haber alamadığını belirtti.

Aile olarak çok perişan olduklarını anlatan Toprak, "Oğlum bir haber ver bize. Sesini duyup iyi olduğunu bilelim. Seni çok seviyoruz. Gel artık, seni çok özledim. Hiç mi düşünmedin bizi?" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi için gelen Mehmet Can Güvenç ise İstanbul'a giden ağabeyinden bir daha haber alamadıklarını belirterek, "Annem ve babam perişan. Hala umutları var. Ağabeyimi istiyorum. İnşallah bizi görür ve bizimle iletişime geçer. Devletimiz elinden gelini yapıyor." diye konuştu.

Eylem yapan anne ve babalar, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.