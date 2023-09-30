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  • Evlat mücadelesi veren Diyarbakır anneleri: 8 yıldır benim oğlumu götürdüler, evladımı versinler artık
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Evlat mücadelesi veren Diyarbakır anneleri: 8 yıldır benim oğlumu götürdüler, evladımı versinler artık

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. 8 yıldır oğlundan haber alamayan Kılıçaslan, evladının okulda taktığı kravatının daha düğümünü bile çözmediğini söyleyerek, 'Sen gelmeden buradan hiçbir yere ayrılmayacağım. 8 yıldır benim oğlumu götürdüler, evladımı versinler artık.' dedi.

IHA30 Eylül 2023 Cumartesi 17:05 - Güncelleme:
Evlat mücadelesi veren Diyarbakır anneleri: 8 yıldır benim oğlumu götürdüler, evladımı versinler artık
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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat direnişi, bin 488'inci gününde de devam ediyor.

Oğlu Muhammet için İstanbul'dan gelerek oturma eylemine katılan Aynur Kılıçaslan gözyaşlarıyla oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

8 yıldır oğlundan haber alamayan Kılıçaslan, evladının okulda taktığı kravatının daha düğümünü bile çözmediğini söyleyerek, "Muhammet artık yeter, seni çağırıyorum. Ben dayanamıyorum artık. Seni çok özledim. Gel devlete teslim ol, ceza yok. Seni burada bekliyorum. Sen gelmeden buradan hiçbir yere ayrılmayacağım. 8 yıldır benim oğlumu götürdüler, evladımı versinler artık. Oğlum, eğer beni görüp duyuyorsan korkma gel" dedi.

  • evlat nöbeti
  • çocuk kaçırma
  • Diyarbakır anneleri

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