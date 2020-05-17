Evlat nöbeti 258'inci gününde: HDP çocuklarımızı örgüte teslim etti

DHA 17 Mayıs 2020 Pazar 13:43 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 13:43

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'HDP GÖTÜRDÜ ÇOCUKLARIMIZI TESLİM ETTİ ONLARA'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oğlunun HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek, "Ben Abdullah Demir, Fatih Demir'in babasıyım. 258 gündür biz burada eylemimizi sürdürüyoruz. Korona geldi geçti, ramazan geldi geçiyor. Bayram günü gene buradayız. Zaten 5 yıldır bize bayram yoktur. İslam alemine sesleniyorum. Bize dua etsinler. Başka bir şey istemiyorum. Evlat acısı zordur. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Allah hakkımızı bırakmasın bu zalimlere. HDP götürdü çocuklarımızı teslim etti onlara. Milletvekilleri gelip buradan geçiyorlar, arka kapıdan kaçıyorlar. Eğer milletvekilleriyse gelsin bizim derdimize bir derman olsunlar. Desin ya arkadaşlar siz niye burada bekliyorsunuz. İnsan iki gün bir vatandaşın kapısında beklediği zaman o vatandaş rahatsız oluyor. Bunlarda hiç rahatsız olma, utanma yoktur" dedi.