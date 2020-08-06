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Evlat nöbeti 339. gününe girdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 339. gününe girdi. Aileler evlatlarına kavuşuncaya dek nöbetlerini sürdüreceklerini belirtti.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 12:36 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 14:07
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Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını, onu arayan diğer oğlunun ise 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi.

Çadırın altında 339 gündür mücadele verdiklerini anlatan Çiftçi, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu kaydetti.

HDP ve PKK'dan evlatlarını istediklerini belirten Çiftçi, "11 aydır bu çadırın altında mücadeleye devam ediyoruz. Buradan gitmeyeceğiz. HDP'den ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Bu çadırın altında yaz, kış, hastalık, çamur demeden bu mücadeleye devam ediyoruz. HDP'den çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Çocuğuna seslenen Çiftçi, "Oğlum Roşat, senin yerin orası değil. Kardeşin, PKK tarafından öldürüldü. Geri dön, askere ve polise teslim ol." dedi.

Oğlu Tuncay için eylem yapan Şevket Bingöl ise 6 yıl önce çocuğunun HDP tarafından kaçırılarak dağa götürüldüğünü dile getirdi.

Bugüne kadar evladından haber alamadığına işaret eden Bingöl, "Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı bunlardan alacağız." diye konuştu.

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