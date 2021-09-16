Evlat nöbeti tutan aileler çocuklarının yolunu gözlüyor

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:16

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 745. gününde sürüyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç, çocuğunu HDP'den istediğini söyledi.

Öğrünç, yıllardır oğluna hasret olduğunu ifade ederek, evladının yastığına sarılarak uyuduğunu anlattı.

"Yeter artık çocuklarımızı istiyoruz. Baran oğlum yıllardır senin peşindeyim. Dön gel, orası senin yerin değil. Arkadaşların geldi, sen de dön. Baranlar, Yusuflar, Ceylanlar ölmesin artık. Oğlum, gel adalete teslim ol." diyen Öğrünç, evladına kavuşan aileler gibi sevinç yaşamak istediğini belirtti.

Kocaeli'den gelerek, dağa kaçırılan oğlu Eren için eylemde yer alan anne Fadime Aksu da ekmek almak için gönderdiği evladının bir daha eve dönmediğini söyledi.



Evlatlarının yolunu gözleyen bütün ailelerin perişan olduğunu anlatan Aksu, "Oğlumu HDP kandırdı, PKK götürdü. Evladım kalp hastasıydı, tedavi görüyordu. Tedavisi yarım kaldı. Yavrum, dön gel. 6 yıldır ondan haber alamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı." dedi.

Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.