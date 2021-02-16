İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2021 Salı / 5 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9086
  • EURO
    8,4105
  • ALTIN
    403.987
  • BIST100
    1573.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evlat nöbeti tutan ailelerden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
Güncel

Evlat nöbeti tutan ailelerden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. 4 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir, evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

AA16 Şubat 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 14:52
ABONE OL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 533'üncü gününde devam ediyor.

4 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir, evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Demir, "13 çocuğumuzu katlettiler." dedi.

Demir, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirterek, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

"Oğlum Aziz neredeysen gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil oğlum." diyen Demir, evladına kavuşmak istediğini aktardı.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşmak için Ağrı'dan gelerek eylem yapan baba Salih Gökçe de, 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

"Bu ne dine ne de imana sığar." ifadesini kullanan Gökçe, oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini kaydetti.

Gökçe, "Bu çadırdan kalkmayacağım. Oğlum gel, devletimizin şefkatli kollarına teslim ol." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.