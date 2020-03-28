İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
Güncel

Evlat nöbetinde 208. gün

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 16:54 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:54
ABONE OL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 208. gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelen Zümrüt Salim, yaptığı açıklamada, evladının yatılı Kur'an kursunda eğitim gördüğü sırada kandırılarak kaçırıldığını söyledi.

Yıllardır çocuğundan haber alamadığını belirten Salim, her türlü zorluğa rağmen eylemlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Bir an önce oğluna kavuşmayı umduğunu anlatan Salim, "208 gündür buradayız. Oğlumu almadan buradan gitmem." dedi.

Baba Abdullah Demir ise oğlu Fatih'in HDP il binasından Diyarbakır'ın Lice ilçesine, ardından Suriye'ye götürüldüğünü söyledi.

Evladından 5 yıldır haber alamadığını belirten Demir, oğlunu görebilmek için yıllardır sarf ettiği çabanın sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Çocuklarına kavuşmadan eylemi sona erdirmeyeceklerini dile getiren Demir, "208 gündür buradayız, 208 sene de olsa buradan kalkmıyoruz. Oğlum HDP tarafından kaçırıldı. 5 yıldır acı çekiyoruz. Oğlum Fatih, kaç gel, devletine sığın, seni kandırıyorlar." diye konuştu.

Sele kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme
Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme

Koronavirüsle ilgili müthiş gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.