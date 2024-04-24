İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2024 Çarşamba / 16 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,522
  • EURO
    34,7925
  • ALTIN
    2421.31
  • BIST100
    9711.16
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evlat nöbetindeki Muşlu anne böyle seslendi: Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz
Güncel

Evlat nöbetindeki Muşlu anne böyle seslendi: Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Partiyi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı. Tek isteklerinin evlatlarının dönmesi olduğunu belirten Teker, 'Biz onlardan korkmuyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter artık anneler ve babaların ağladığı. Onların çocukları nerede, bizim çocuklar nerede. Çocuklarımızın yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz.' dedi.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
Evlat nöbetindeki Muşlu anne böyle seslendi: Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz
ABONE OL

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, yıllarca sürse de çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Tek isteklerinin evlatlarının dönmesi olduğunu belirten Teker, "Biz onlardan korkmuyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter artık anneler ve babaların ağladığı. Onların çocukları nerede, bizim çocuklar nerede. Çocuklarımızın yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz." dedi.

Baba Şemsettin Özcan da 7 yıl önce çocuğunun kaçırılarak terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü kaydederek, "Çocuklarımızı verinceye kadar onların yakasını bırakmayacağız. Oğlumdan 7 yıldır hiç haber alamadım. Sizin çocuğunuz bir gün eve gelmese ne yaparsınız. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar burayı terk etmeyeceğiz." dedi.

  • DEM Parti PKK Oturma Eylemi
  • teröre karşı
  • ailelerin eylemi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.