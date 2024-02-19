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  • Evlat nöbetindeki Remziye Yenidoğan: Daha 15 yaşındaki çocuğu kandırarak götürdüler
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Evlat nöbetindeki Remziye Yenidoğan: Daha 15 yaşındaki çocuğu kandırarak götürdüler

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığı için Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. Evlat nöbetindeki Remziye Yenidoğan, 'Oğlum 11 sene önce Batman'da fırında çalışırken kandırılarak dağa götürüldü. Daha 15 yaşındaki çocuğu kandırarak götürdüler. Oğlumun 15 yaşında ne iradesi olur da dağa gider. Kendi iradesiyle 15 yaşında bir çocuk annesini bırakıp dağa gitmez. Çocukları kandırıp götürüyorlar.' dedi.

IHA19 Şubat 2024 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
Evlat nöbetindeki Remziye Yenidoğan: Daha 15 yaşındaki çocuğu kandırarak götürdüler
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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, bin 631 gündür HDP il binasının önünde evlatları için nöbet tutuyor. Çocuklarının kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden aileler, evlatlarını alana kadar HDP önünden bir yere ayrılmayacaklarını vurguluyor.

Batman'dan Diyarbakır'a gelen Remziye Yenidoğan, 11 sene önce evladı Yunus'un fırında çalışırken HDP ve PKK'lılarca kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdü. Yenidoğan, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulunarak, "Oğlum 11 sene önce Batman'da fırında çalışırken kandırılarak dağa götürüldü. Daha 15 yaşındaki çocuğu kandırarak götürdüler. Oğlumun 15 yaşında ne iradesi olur da dağa gider. Kendi iradesiyle 15 yaşında bir çocuk annesini bırakıp dağa gitmez. Çocukları kandırıp götürüyorlar. 25 yaşındaki gençleri niye kandıramıyorlar? Bizim çocuklarımızın eline ise silah, bomba verip askerimize polise karşı kullandırtıyorlar. Evladıma çağrım; polis, asker gördün mü kaç gel oğlum. O yılanlara güvenme, devlet güçlerimize sığın" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden Rahime Taşçı ise, Kars'ta kandırılarak dağa götürülen 15 yaşındaki oğlu Faruk için evlat mücadelesine kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Çocuğundan 10 senedir haber alamadığını söyleyen Taşçı, "Kars'tan Diyarbakır'a evladım için geldim. 5 senedir Diyarbakır anneleri olarak eylem yapıyoruz. 10 senedir ben oğlum Faruk'u görmemişim. Sağ mı ölü mü bilmiyoruz. Evladım 15 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldü. Şu an evladım 25 yaşında. Oğlum artık gel, kardeşini tek bırakma. Buradan evladımı alana kadar bir yere ayrılmayacağım" ifadelerine yer verdi.

  • dağa kaçırılma
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü PKK

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