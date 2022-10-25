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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden gelen anne Sultan Bayrak, 2014 yılında 27 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu İhsan Bayrak için oturma eylemine dahil oldu.

AA25 Ekim 2022 Salı 15:05 - Güncelleme:
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1149'uncu gününde sürdü.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden gelen anne Sultan Bayrak, 2014 yılında 27 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu İhsan Bayrak için oturma eylemine dahil oldu.

Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Bayrak, "Yıllardır oğlum yok. Ondan haber alamadım. Oğlumu HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

  • Diyarbakır anneleri
  • Evlat nöbeti

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