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  • Evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren anne: Oğlumu bana verene kadar buradan kalkmayacağım
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Evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren anne: Oğlumu bana verene kadar buradan kalkmayacağım

Diyarbakır'daki HDP il binası önünde evlat nöbetini kararlılıkla devam ettiren Anne Güzide Demir, çocuğunun gençlik halini görmediğini söyleyerek, 'Oğlumu bana verene kadar buradan kalkmayacağım, bu eylemi sürdüreceğiz' dedi.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:33 - Güncelleme:
Evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren anne: Oğlumu bana verene kadar buradan kalkmayacağım
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını belirten ailelerin Diyarbakır'daki HDP il binası önünde evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat bekleyişi bin 456 gündür sürüyor. Oğlu Aziz'in HDP'liler tarafından dağa gönderildiğini ifade eden anne Güzide Demir, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Evladı gelene kadar HDP binasının önünden bir yere ayrılmayacağını dile getiren Demir, "4 yıldır buradayız, 5'inci yılımıza giriyoruz. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumun gençliğini görmedim. Oğlumu götürüp kaybettiler. Sabah gitti, bir daha da eve gelmedi. Oğlumu bana verene kadar buradan kalkmayacağım, bu eylemi sürdüreceğiz. Aziz oğlum, sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol" dedi.

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