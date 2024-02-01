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  • Evlat nöbetinin bin 614. gününde olan Diyarbakır anneleri, nöbetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor
Güncel

Evlat nöbetinin bin 614. gününde olan Diyarbakır anneleri, nöbetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Evlat nöbetinin bin 614. gününde olan Diyarbakır anneleri, nöbetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor
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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan evlatları için mücadele eden aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini bin 614 gündür aralıksız sürdürüyor. Kar kış, yağmur çamur demeden çocukları için HDP önünde nöbet tutan aileler, evlatlarını alana kadar mücadelelerinde kararlı olduklarını belirttiler. Oğlu Zafer'in 19 Mayıs Üniversitesinde öğrenciyken 23 yaşında kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Sabire Aydın, evladının yüzüne hasret kaldığını belirtti. Oğluna 'teslim ol' çağrısında bulunan Aydın, "Oğlum 2017 yılında dönemin HDP milletvekili tarafından kandırılıp dağa gönderildi. Kim çocuğumun dağa gönderilmesine aracı olmuşsa onlardan hesap sorulmasını istiyorum. Zafer, oğlum ne olursun geri dön. Kandırıldın biliyorum. Yavrum artık hasret kaldık sana. Evladım 23 yaşında üniversite öğrencisiyken ortamda kandırılıyor ve dağa gönderiliyor" dedi.

Çocuğunu alana kadar HDP önünden ayrılmayacağını dile getiren Aydın, "Oğlum gelene kadar HDP önündeki evlat nöbeti çadırından kalkmayacağız. Dağdaki bütün çocuklar gelene kadar burada mücadelemiz devam edecek. Kışın ortasında burada evlatlarımız için nöbetimizi sürdürüyoruz. Artık çocuklarımız bize kulak versin" diye konuştu.

Oğlu Serdar'ın 1993 yılında 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Hatun Yüceyurt ise, "30 senedir ben evladımı arıyorum. Oğlumu HDP il binasının önünde bekliyorum. Kar, yağmur, çamur demeden çocuklarımızı buradan almadan bir yere gitmeyeceğiz. Ben evladımı HDP önünden alıp evime gideceğim. Evladımı 1993 yılında 14 yaşındayken Ümraniye'den kaçırdılar. O günden beri oğlumu arıyorum ama hiç haber alamadım. Oğlumun yüzüne hasretim. Oğlumun yüzünü hatırlamıyorum, kime benzediğini bilmiyorum. Çocuğum çık gel, devletimize teslim ol" dedi.

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