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Evlerden 100 bin TL'lik soygun yapan şahıslardan biri tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, para ve elektronik cihaz çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 1 kişi tutuklarınken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

IHA19 Şubat 2020 Çarşamba09:44 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:44

Edinilen bilgilere göre, 24 Aralık 2019 ve 30 Aralık 2019 tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçelerinde bulunan 2 eve giren hırsızlar yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası para ve elektronik cihaz çaldı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde iki evi soyan hırsızların aynı kişiler olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemelerde evleri soyan şahısların F.T., T.T. ve E.B. olduğu tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda F.T. ve T.T. yakalanarak gözaltına alındı. E.B.’nin ise işlediği farklı bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan F.T. ve T.T. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahıslardan F.T.’nin 11, T.T.’nin ise 6 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. F.T. ve T.T. emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahıslardan F.T.’nin tutuklanmasına karar verilirken, T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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