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Evlerinde uyuşturucu ele geçen karı-koca gözaltına alındı

Samsun'da evlerinde yapılan adamada uyuşturucu madde ele geçen karı-koca narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi14:10 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:10

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari çalışmalar doğrultusunda D.G.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili D.G. ve eşi H.G. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip kimseye uyuşturucu madde satmadıklarını söyleyen karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

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