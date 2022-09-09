İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2022 Cuma / 13 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2426
  • EURO
    18,4401
  • ALTIN
    1013.12
  • BIST100
    3495.29
Güncel

Evlerini su basan aileden İSKİ'ye suçlama

Güngören'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan İmat ve Miyase Ahmet çiftinin evini su bastı. İmat Ahmet, İSKİ ekiplerinin önceki gün sabah saatlerinde kanalizasyon şebekesinde çalışması yaptığını, su baskınının da bu nedenle olduğunu ileri sürdü.

DHA9 Eylül 2022 Cuma 10:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Güngören Merkez Mahallesi Kayık Sokak'ta dün 5 katlı bir binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evin sahibi İmat ve Miyase Ahmet çifti, sabah uyandığında evin sular içinde olduğunu gördüklerini belirterek, İSKİ'nin önceki gün yaptığı kanalizasyon şebekesi çalışması nedeniyle su baskınının olduğunu iddia etti.

"EV BU HALDE NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUZ"

İSKİ'nin çalışması nedeniyle su baskını olduğunu öne süren İmat Ahmet, "İtfaiyeyi aradık suyu tahliye etsinler diye henüz gelmediler. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Tüm eşyaların sular altında kaldığını ifade eden Miyase Ahmet, "Sabah uyandığımızda evimiz su altındaydı. Beyaz eşyalarım, yatak odası kullanılmaz hale geldi. Sinirden konuşamayacak haldeyim. Çocukları hemen kayınvalideme götürdüm. Ev bu halde ne yapacağız, ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.