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Evlilik vaadiyle kaçırılan 14 yaşındaki kız ailesine kavuştu

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Civan köyünde 14 yaşındaki kızının evlendirilmek için kaçırıldığını iddia eden baba, kızına kavuştu.

  • İHA
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14 yaşındaki kızının kaçırılarak evlendirilmek istediğini belirten Cihangir Ö., kızının 4 gün önce C.E ve M.E tarafından kaçırıldığını iddia ederek konuyla ilgili İlçe Emniyet Amirliği'ne müracaatta bulunmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını söylemişti. Konuyla ilgili yapılan çalışmanın ardından baba kaçırılan kızına kavuştu.
 
Konuyla ilgili Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada "17.09.2018 günü saat 20.00 sıralarında Mağdure (14) hakkında yakınları tarafından kızlarının kaybolduğu yönünde Borçka İlçe Emniyet Amirliğimize müracaatta bulunulmuştur. Mağdur ve şüpheli 4 gün süren çalışmalar neticesinde bugün itibariyle İlçe Emniyet Amirliğinde intikal ettirilmiştir. Her iki şahıs hakkında konu ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından gerekli işlemler hali hazırda devam etmektedir" denildi.

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