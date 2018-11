EYT ve erken emeklilik yasası son dakika bugün TBMM'de Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için son durum nedir

EYT yasası ve Erken emeklilik çıkacak mı? EYT için erken emeklilik TBMM'den onay çıkarsa yaş şartı ne olacak? EYT son dakika bugün 2018 erken emeklilik haberleri TBMM Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için son durum nedir? Erken emeklilik yasası son dakika TBMM'de onaylandı mı Kimler hangi meslek dalları erken emekli olabilecek EYT'de son gelişmeler neler oldu? Erken emeklilik ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için yasa ne zaman çıkarılacak? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler erken emeklilik bekliyor. EYT sorunu Türkiye'de gittikçe büyüyen bir hareket, 65 yaşındaki erken emeklilik yaşının çok geç olduğunu düşünür ve bazı akıllı planlama ve ciddi tutumluluktan ötürü, bundan daha erken emekli olmanız gerektiğini savunur. Bu hareketin düşüncesi, mali bağımsızlığa ve erken emekliliğe erişebilmeniz için masraflarınızı düşürmek ve tasarruflarınızı en üst düzeye çıkarmaktır. EYT sorunu ülke çapındaki milyonlarca insanlardan oluşuyor. 60 yaşına gelmeden önce erken emeklilinin EYT için erkene emekililik TBMM'den onay verilip yasanın çıkarılması gerektiğini düşünen bazı insanlar, 35 ve 38 yaşlarında primini dolduğu için emekli olmayı savunuyorlar. Giderlerinizi kişi başına yılda en aza düşürmek, bir miktar fedakarlık ve çok fazla planlama gerektirecek. Bu, marketlere ve depo deposuna geri dönmek anlamına geliyor ve aynı zamanda araba yerine bisikletler, Amazon yerine kütüphane, kahve dükkanları ve restoranlar gibi şeyler günlük ya da haftalık olaylar yerine gerçek lüks eşyalara dönüştürmek anlamına gelebilir. Türkiye ekonimisini ciddi anlamda etkileyecek olan EYT yasası Ak Parti ve MHP'den onay çıkmadı. Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesinde Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için erken emeklilik çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek? Kimler erken emekli olabilecek? Hangi meslek dalları erken emeklilikten yararlanabilecek? Erken emekli olabilmek için ne yapmak gerekecek? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Erken emekli olabilmek çalışan herkesin hayalini kurduğu ve istediği bir durumdur. Özellikle sağlık çalışanları tarafından yıllardır beklenen erken emeklilik için verilecek yıpranma payı hakkı bu yıl gerçekleşti. SGK da sağlık çalışanlarına verilen bu hakkın uygulamada nasıl olacağına açıklık getirdi.Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiren yasa 3 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. İlk defa yıpranma hakkına kavuşan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) elde edecek. Bu şekilde elde ettikleri FHSZ, beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek. İşte erken emeklilik ile ilgili merak edilenler..



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, siyasilerden gelen son açıklamaları internet üzerinden sorgulamaya başladı. Yaş haddini dolduramadıkları için emekli ikramiyesine hak kazanamayan vatandaşlar, en son EYT haberlerini araştırmaya devam ediyor. EYT'de son gelişmeler ajanslara yansımaya devam ediyor. Siyasilerin EYT hakkında yaptığı son açıklamaları internet üzerinden araştırmayı sürdüren binlerce kişi, haftanın ilk günü araştırmalarına başladı. EYT haberleri ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son gelişmeler kapsama giren kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan oylama sonrasında farklı kesimlerden EYT değerlendirmeleri gelmişti.

Emeklilikte yaşa takılanlar için mecliste yapılan oylama sonuçlandı. Siyasilerden ve sendikalardan konuyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlarda 1976 ile 1999 arasında işe girenler için ‘kademeli yaş’ getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. İşte bu uygulama milyonlarca kişiyi mağdur etti. Emeklilik hususunda emeklilikte yaşa takılanlar ordusunu oluşturan temel gelişme, 1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarılmıştı.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ!



ERKEN EMEKLİLİK HAKKINDA DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

Emeklilikte yaşa takılan EYT Mağdurları ile ilgili tüm muhalefet partilerinin yasal teklifleri mevcut bulunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti'nin önergeyi Meclis'e vermesinin ardından diğer muhalefet partileri, CHP, HDP ve İYİ Parti, ile birlikte önergeye onay vermişti. Önergenin görüşüldüğü sırada MHP tutumunu değişerek hayır oyunu kullanması ile EYT sorununa çelme takılmıştı. Bu gelişmelerin ardından EYT sorununa karşı yapılan tüm çalışmalarda tekrar başa dönülmüştü. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor.Emeklilikte yaş önergesi Genel Kurul'da MHP ve AK Parti tarafından red edilmesinin ardından devam eden EYT sorununun çözümü için alternatif formüller araştırılmaya başlandı.

EYT SON GELİŞMELER NELER OLDU?



Bursa'da "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" buluşması izdihama sahne oldu. "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" bir kez daha haklarının verilmesini talep etti.



Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ile yönetim kurulu üyeleri ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un da katıldığı toplantıya yağmurlu havaya rağmen ilgi büyük oldu. Toplantı salonunun hınca hınç dolması nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi salona giremeyerek dışarıda kaldı.



Toplantıda konuşan Gönül Boran Özüpak, EYT sorununun çözülmesi gerektiğini ve bu konuda siyasilerin halkın bu isteğini görmesi gerektiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da EYT ve çalışma hayatında halkın beklentileri ve çalışma hayatında yaşanan sorunlara değindi, çözüm önerileri sundu.



BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'DEN EYT AÇIKLAMASI



Mustafa Destici, Eskişehir’de partisinin Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili olarak, emekli olabilmek için kendisinin de 3 yıl beklediğini ifade eden Mustafa Destici şunları kaydetti:



Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Biz bunu niye savunuyoruz? Çünkü bunlar bir hak kaybı yaşıyorlar. Bunlar erken emeklilik istemiyorlar. Bunlar 1999’dan önce işe girenler. Bunlara işe girerken devlet demiş ki, erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl çalışıp, şu kadar iş günü primini tamamlarsan emekli olacaksın. Ama aynı devlet, belli bir süre sonra bir kanun çıkarmış 2008’de demiş ki ’hayır, ben sizinle olan sözleşmeyi tek taraflı iptal ediyorum ve siz emekliliği hak etseniz bile emekli olmak için yaşı bekleyeceksiniz’. Ben de 3 sene bekledim emekli olmak için. Burada maaş alamıyorsunuz, sağlık sigortasından yararlanamıyorsunuz, bir işe girmeye kalksanız yaşınız 45-50 olmuş sizi kim işe alacak? Dolayısıyla bu mağduriyetin ortadan kaldırılması lazım. Hükümetin, iktidarın burada inat etmemesi lazım. Hükümetin bütçesi var, bunu bulur. Nasıl, isteyince oluyor. İsteyince bulunur. Emeklilerimiz daha önce 2 bayram ikramiye alıyorlar mıydı? Almıyorlardı. Şimdi alıyorlar. Allah razı olsun devletimiz, hükümetimiz bunu verdi. Emekliler adına da çok güzel oldu. O kaynağı nasıl bulduysak bunların kaynağını da buluruz. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın mağduriyeti var, hak kaybı var. Bu mağduriyetinin ve hak kaybının ortadan kaldırılması lazım."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil." açıklamasında bulundu. Kurtulmuş, af konusuyla ilgili de "Seçime kadar gündeme gelmesi zor" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP'nin af teklifi - "Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında."

EYT açıklaması - "O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtuluş TVNET'te yayınlanan Karşı Karşıya programında soruları yanıtladı.

Kurtulmuş: EYT çalışmamız seçim sonrasında



Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çalışmalarımızı var ve sıkıntıları biliyoruz. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bir durum bu. Seçim öncesi bu meseleyi ele almamız mümkün olmadı. Bugün itibariyle bu hassasiyetleri biliyoruz, imkanlar neticesinde seçimden sonra bu konuyu inceleyeceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI



Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bu uygulama var. Bu başlık altında bir dernek var.



Bu derneğin başındaki kişinin durumu bile sosyal güvenliğin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının kanıtı. 1992'de sisteme kayıt olmuş. Bu hanımefendi eski sistemde 38 yaşında emekli olacaktı. Bu hanımefendi 2022'de 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayacak. Sadece emekli maaşı için bu yaşı beklemesi gerekiyor.





DEVLET BAHÇELİ: BEKLEMEK DAHA HAYIRLI OLUR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi.

EYT SORUNU NEDİR?



08 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre; Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.



60 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.



ERKEN EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANACAK?



Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.



Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu.



Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar emeklilik şansını yakalayacak.

EMEKLİLİKTE ŞARTLAR NELERDİR?



Ülkemizde çalışan kişilerin emekli olabilmeleri için kanunların belirlediği iki şartı yerine getirmesi gerekir. Bu şartların birincisi; öncelikle çalışanın prim günü sayısını doldurması gerektiğidir. Yeni işe başlayan kişilerde bu prim sayısı 7200 olarak bilinmektedir. İkinci şart ise yaş sorunudur. Yani kişinin sadece prim gününü doldurması yetmez. Bunun yanında kişinin emeklilik yaşını da doldurması gerekiyor. Her ne kadar amaçları aynı olsa bile işleyiş ve ücret bakımından iki konu birbirinden farklılık gösteriyor. Yani yalnızca bir şart ile emeklilik söz konusu olamıyor.



En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur. Bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK'lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir.

3600 GÜNDEN EMEKLİLİK HESABI



Bunun için yapmanız gereken, SGK’ya gitmeden https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı linkine tıklayarak bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman açılan sayfada istenen; cinsiyet, doğum tarihi ve sigorta başlangıcı gibi kişsel bilgilerinizi girdikten sonra sorgulama işleminin sonucunu görebilirsiniz.



1 MAYIS 2008 KRİTİK TARİH



Emeklilik için gerekli son şart ise yaş. 1 Mayıs 2008’den sonra ilk kez sigortalı olan ve 7.200 gün prim ödeme şartını 1 Ocak 2048’ten sonra dolduracak bütün sigortalılar 65 yaşlarını doldurduklarında emekli olabilecekler. Bu kişiler sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını doldursalar bile yaşı bekleyecekler.



YAŞTAN EMEKLİLİK



Kısmi emeklilik olarak bilinen yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile yaştan emekli olabilirsiniz. İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olanlar için yaş şartları şöyledir;



- 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,



- 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında,



- 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında,



- 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında,



- 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında.



Kadınlarda ise;



- 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında,



- 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında,



- 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,



- 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabiliyor.



EVLAT EDİNMİŞ KADINLARIN BORÇLANMASI



Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Sigortalı olarak çalışan kadınlar 2 yaşından küçük olmak şartıyla evlat edindikleri çocuklar üzerinden erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Borçlanma çocukların evlat edinildiği tarihten itibaren başlıyor. Diğer şekilde ise yine doğum yaptıktan sonra çocuğunu başka bir aileye veren kadınlar da doğum borçlanması yapabiliyorlar. Çocuğunu başka ailelere evlatlık olarak veren kadınların doğum borçlanma süresi ise yalnızca 6 ay olarak belirlenmiştir.



ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR



Sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç olan ve ağır bir engeli bulunan çocukların anneleri erken emeklilikten yaralanabiliyor. Engelli çocuğu olan kadınların çalışma günleri 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 1.25 gün olarak hesaplanıyor. Böylelikle emeklilik yaşı da daha erkene çekiliyor. Ayrıca bu tarihten itibaren prim gün sayılarının da dörtte biri indirilmiş oluyor. Bu yasadan yararlanabilmek için erken emeklilik için başvuracak kadınların çocuklarının engellik durumunu gerekiyor ve tüm çalışan kadınlar yararlanabiliyor.



YAŞ VE PRİM GÜN SAYISININ BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ



Şu anki mevzuat uyarınca 18 yaş öncesi sigortalı olarak gösterilenlerin giriş tarihi 18 yaşa girdikleri gün olarak belirleniyor. Dolayısıyla süre bakımından sağlayacağı bir avantaj yok. Ancak 18 yaşından önce sigortalı olunan tarih, emeklilik için gerekli yaş ve prim ödeme gün sayısının belirlenmesinde önemli. Bu açıdan 18 yaşından önce sigortalı olmak daha erken yaşta emekli olabilmeyi sağlayabiliyor. Örneğin 1 Ocak 1990 doğumlu bir kişinin 1 Ocak 2008’de sigortalı olması halinde 1 Ocak 2008’e kadar geçen süre, bu kişinin prim ödeme gün sayısına ekleniyor.



YÜKSEK BİLDİRİM MAAŞI ARTIRIR!



4/A’LI yani SSK’lı ve 4/b’li yani Bağ-Kur’lu bir kişinin emekli maaşı aylık bağlama oranıyla ortalama aylık kazanç tutarının çarpılmasıyla hesaplanır. Sigortalı SGK’ya ne kadar yüksek ücretle bildirilirse, emekli maaşı da o kadar yüksek olur. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olup, bu tarihten sonra emekli aylığı talebinde bulunan kişilere emekli aylığı bağlanırken bu kişilerin son yedi yıldaki çalışmalarına bakılıyor



SON 1260 GÜNE DİKKAT!



İki sigortalılık statüsünde geçirilen süreler 1.260 gün ise, kişinin emekli olacağı statü tarih olarak son sigortalılık türü olarak belirleniyor. Kişi önce SSK’lı sonra Bağ–Kur’lu olmuşsa ve her ikisinde de 1.260 gün geçirmişse Bağ–Kur’lu olarak emekli olacaktır.



KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI



Kadın çalışanlar için geçmiş yıllarda çıkarılan yasalar ve düzenlemeler sayesinde çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu hak ilk olarak SSK kadın çalışanlarına tanınmış olsa da daha sonra aynı haklardan memur kadınlar ve Bağ Kurlu kadınlar da yararlanmaya hak kazandılar. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması. Maalesef sigortadan önceki doğumlara bu hak tanınmıyor. Anneler ise bu hakkın tanınmasını bekliyor. Staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli olmaz iken doğum borçlanmasında geçerli sayılıyor.



DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI



- Doğumdan önce SSK tescili



- Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.)



- Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.





ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK



Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor.



1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.



NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM



İşe başlayan kişilerin daha ilk günden aklına bu soru belirmektedir. Ne zaman emekli olurum konusu gün geçtikçe değişmekte ve cevaplar da buna bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Ülkemizde en çok tartışılan konulardan biri olan ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı 1950 yılından beri oldukça radikal değişimlere uğrayarak sekiz kere değişmiştir. Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Erken emeklilikte detaylar belli oldu! Kimler erken emekli olabilecek? Kimler erken emekli olabilecek? Hangi meslek dalları erken emeklilikten yararlanabilecek? Erken emekli olabilmek için ne yapmak gerekecek? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Erken emekli olabilmek çalışan herkesin hayalini kurduğu ve istediği bir durumdur. Özellikle sağlık çalışanları tarafından yıllardır beklenen erken emeklilik için verilecek yıpranma payı hakkı bu yıl gerçekleşti. SGK da sağlık çalışanlarına verilen bu hakkın uygulamada nasıl olacağına açıklık getirdi.Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiren yasa 3 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. İlk defa yıpranma hakkına kavuşan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) elde edecek. Bu şekilde elde ettikleri FHSZ, beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek. İşte erken emeklilik ile ilgili merak edilenler..



Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiren yasa 3 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. İlk defa yıpranma hakkına kavuşan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) elde edecek. Bu şekilde elde ettikleri FHSZ, beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek.





EMEKLİLİK YAŞINDA İNDİRİM İÇİN 3600 GÜN KOŞULU

Habertürk'ün haberine göre, FHSZ bir yandan prim gün sayısına eklenirken, bir yandan de fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş haddinden indiriliyor.



EMEKLİLİK YAŞINDA İNDİRİM İÇİN 3600 GÜN KOŞULU



Habertürk'ün haberine göre, FHSZ bir yandan prim gün sayısına eklenirken, bir yandan de fiili hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş haddinden indiriliyor.



Ancak, emeklilik yaş haddinden indirilebilmesi için yıpranmaya tabi işlerde toplam 3600 gün fiilen çalışma koşulunu yerine getirmek gerekiyor. Sağlık meslek mensuplarının 3 Ağustos 2018 öncesinde insan sağlığıyla ilgili işlerde geçen süreleri 3600 gün hesabında dikkate alınmayacak.



Ancak, emeklilik yaş haddinden indirilebilmesi için yıpranmaya tabi işlerde toplam 3600 gün fiilen çalışma koşulunu yerine getirmek gerekiyor. Sağlık meslek mensuplarının 3 Ağustos 2018 öncesinde insan sağlığıyla ilgili işlerde geçen süreleri 3600 gün hesabında dikkate alınmayacak.



Dolayısıyla, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmaların 3600 gün olması gerekiyor. Bunun için on yıl çalışmanın yeterli olmadığını da vurgulamak gerekir. Peki neden?



Dolayısıyla, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmaların 3600 gün olması gerekiyor. Bunun için on yıl çalışmanın yeterli olmadığını da vurgulamak gerekir. Peki neden?





3600 GÜN ON YIL DEMEK DEĞİL

ıpranma hakkından yararlanmada 2008 yılından sonra yeni bir kriter getirildi. Bu haktan yararlanabilmek için yıpranma kapsamındaki işte fiilen çalışılan günler dikkate alınıyor. Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, yıllık izin günleri düşülüyor. Bu nedenle, tam ay çalışanlar bile ayda en fazla 26 gün için fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecekler.



3600 GÜN ON YIL DEMEK DEĞİL



Yıpranma hakkından yararlanmada 2008 yılından sonra yeni bir kriter getirildi. Bu haktan yararlanabilmek için yıpranma kapsamındaki işte fiilen çalışılan günler dikkate alınıyor. Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, yıllık izin günleri düşülüyor. Bu nedenle, tam ay çalışanlar bile ayda en fazla 26 gün için fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecekler.





Yılda üç hafta yıllık izin yaptığı var sayılan bir kişinin, yıpranma kapsamında her yıl fiilen 291 gün çalıştığı kabul edilirse, 3600 güne ulaşmak için yaklaşık 12.5 yıl çalışması gerekecek.



Yılda üç hafta yıllık izin yaptığı var sayılan bir kişinin, yıpranma kapsamında her yıl fiilen 291 gün çalıştığı kabul edilirse, 3600 güne ulaşmak için yaklaşık 12.5 yıl çalışması gerekecek.





15 YIL ÇALIŞAN 1 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK

Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki her 360 güne 60 gün yıpranma hakkı elde edilirken, bunun yarısı kadar süre yaş haddinden indirilecek. Bu durumda yaş haddinden 12 ay indirilebilmesi için fiilen 4320 gün çalışmak gerekecek.



15 YIL ÇALIŞAN 1 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK



Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki her 360 güne 60 gün yıpranma hakkı elde edilirken, bunun yarısı kadar süre yaş haddinden indirilecek. Bu durumda yaş haddinden 12 ay indirilebilmesi için fiilen 4320 gün çalışmak gerekecek.





Yıpranma kapsamında yılda 291 gün çalışıldığı var sayımıyla 4320 güne 15 yılda ulaşılabilecek. Başka bir ifadeyle, idarecilik yapmayıp, uzun süreli rapor kullanmamak şartıyla, insan sağlığıyla ilgili işlerde 15 yıl çalışanlar 1 yıl erken emekli olabilecek.



Yıpranma kapsamında yılda 291 gün çalışıldığı var sayımıyla 4320 güne 15 yılda ulaşılabilecek. Başka bir ifadeyle, idarecilik yapmayıp, uzun süreli rapor kullanmamak şartıyla, insan sağlığıyla ilgili işlerde 15 yıl çalışanlar 1 yıl erken emekli olabilecek.





KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARDA SAAT HESABI

Sağlık meslek mensupları kısmi süreli sözleşme kapsamında çalıştıklarında, örneğin günün bazı saatlerinde çalışma şeklinde iş ilişkisi varsa, her 7.5 saatlik çalışma 1 gün olarak kabul edilecek. Gün kesirleri de 1 gün olarak değerlendirilecek. Örneğin bir ayda 80 saat çalışan kişi günde 7.5 saat üzerinden 10.66 gün değil, 11 gün çalışmış sayılacak.



KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARDA SAAT HESABI



Sağlık meslek mensupları kısmi süreli sözleşme kapsamında çalıştıklarında, örneğin günün bazı saatlerinde çalışma şeklinde iş ilişkisi varsa, her 7.5 saatlik çalışma 1 gün olarak kabul edilecek. Gün kesirleri de 1 gün olarak değerlendirilecek. Örneğin bir ayda 80 saat çalışan kişi günde 7.5 saat üzerinden 10.66 gün değil, 11 gün çalışmış sayılacak.





İDARECİLER YARARLANAMAYACAK

Sağlık meslek mensubu olmakla birlikte fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmayıp, başhekim, rektör, dekan gibi idarecilik yapanlar, bu dönemler için yıpranma hakkından yararlanamayacak. İdareciliği bırakıp fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmaya başladıklarında, yararlanmaya devam edecekler.



İDARECİLER YARARLANAMAYACAK



Sağlık meslek mensubu olmakla birlikte fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmayıp, başhekim, rektör, dekan gibi idarecilik yapanlar, bu dönemler için yıpranma hakkından yararlanamayacak. İdareciliği bırakıp fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmaya başladıklarında, yararlanmaya devam edecekler.





YIPRANMA HAKKINDAN YARARLANACAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAM LİSTESİ



Radyasyon (Sağlık) fizikçisi

Biyokimyager

Bakteriyolog

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Anatomist



Hekim-Pratisyen

Aile Hekimi

İşyeri Hekimi

Tibbi Biyokimya Uzmanı

Fizyolog





Tıbbi Patoloji Uzmanı

Genel Cerrahi Uzmanı

Diğer Uzman Tıp Doktorları

Halk Sağlığı Hekimi

Mütehassıs Cerrah





Mütehassıs Hekim

Acil ıip Uzmanı

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Çocuk Alerji Uzmanı





Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı

Çocuk Onkolojisi Uzmanı





Çocuk Üroloji Uzmanı

Dermatoloji Uzmanı

Endokrinoloji ve Metabolizma

Hastalıkları Uzmanı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Mikrobiyoloji Uzmanı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı





Geriatri Uzmanı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Göz Hastalıkları Uzmanı

Hematoloji Uzmanı

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı





Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı

Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı

Medikal Onkoloji Uzmanı

Nefroloji Uzmanı

Nöroloji Uzmanı





Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prevantif Onkoloji Uzmanı

Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Romatoloji Uzmanı





Spor Hekimi

Temel Onkoloji Uzmanı

Üroloji Uzmanı

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)

Yoğun Bakım Uzmanı

Adli Tıp Uzmanı



Alerji Uzmanı

Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Psikiyatri Uzmanı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Gastroenteroloji Uzmanı

Halk Sağlığı Hemşiresi





Hemşire

Meslek Sağlığı Hemşiresi

Uzman Hemşire

Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)

Hemşire-Ameliyathane

Hemşire-Klinik



Başhemşire

Diyabet Eğitim Hemşiresi

Hemodiyaliz Hemşiresi

Enfeksiyon Hemşiresi

Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi

Kemoterapi Hemşiresi



Nitrisyon Hemşiresi

Poliklinik Hemşiresi

Rehabilitasyon Hemşiresi

Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi

Hemşire (Dişçilik)

Steriliazyon Hemşiresi (Dişçilik)

İşyeri Hemşiresi





Hemşire (Kreş-Anaokulu)

Hemşire (Sağlık Ocağı)

Hemşire (Periodontoloji)

Yoğun Bakım Hemşiresi

Acil Hemşiresi

Çocuk Hemşiresi

Hemşire (Yenidoğan)

Hemşire (Kan Alma)





Diğer Hemşireler

Sağlık memuru

Ebe

Ebe (Sağlık Ocağı)

Ebe Yardımcısı

Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahı

Diş Hekimi

Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi

Endodonti Uzmanı





Oral Diagnoz ve Radyoloji Uzmanı

Ortodonti Uzmanı

Pedodonti Uzmanı

Periodontoloji Uzmanı

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

Eczacı

Eczacı (Ameliyathane)

Eczacı (Depo ilaç)

Eczacı (Klinik)





Eczacı (Majistral)

Eczacı (Sıhhi Sarf)

Endüstriyel Eczacı

Diğer Eczacılar

Fizyoterapist

Fizyoterapist-Spor

Terapist (Rehabilite)

Ergoterapist

Diğer Diyetisyenler ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları





Diyetisyen

Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)

Odyolog

Dil ve konuşma terapisti

Podiatrist/Podolog

Osteopat

Psikolog (Klinik)

Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcılığı





Radyoterapi Teknikeri

Diyaliz Teknikeri

Perfüzyonist

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri

Tıbbi Laboratuvar

Teknisyeni/Laboratuvar Teknisyeni Patoloji Laboratuvar Teknikeri

Eczane Hizmetleri Teknikeri

Diş Protezcisi

Diş Protez Teknisyeni

Diş Protez Teknikeri

Pedodonti Diş Protez Teknikeri





Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni

Protez ve Ortez Teknikeri

Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni

Hemşire Yardımcısı

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni

İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri- (Ergoterapi Teknikeri)

Fizyoterapi Teknikeri

Elektronörofizyoloji Teknikeri

Acil Tıp Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknikeri

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri

Odyometrist