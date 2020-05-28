Eyüpsultan'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Eyüpsultan cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:51 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:51

Eyüpsultan'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Eyüpsultan'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Eyüpsultan cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Eyüpsultan için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Eyüpsultan ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

AĞAÇLI MH.CAMİİ

AĞAÇLI MH.RAĞIP KUTMANGİL CAMİİ

AKPINAR MH.CAMİİ

ALİBEYKÖY SÜLEYMAN ÇELEBİ CAMİİ

SELİMPAŞA CAMİİ

ALİBEYKÖY MERKEZ CAMİİ

ALİBEYKÖY YEŞİLTEPE CAMİİ

AKŞEMSETTİN CAMİİ

MEVLANA CAMİİ

VEYSEL KARANİ CAMİİ

ÇİFTEALAN MH.CAMİİ

HİRAMİ AHMETPAŞA CAMİİ

HZ.KAAB CAMİİ

HACI HALİT KELEŞ CAMİİ

AHMET DEDE CAMİİ

ŞEVKİBEY CAMİİ

ŞEYHULİSLAM CEMALETTİN EF.CAMİİ

EMNİYETTEPE CAMİİ

GÖKTÜRK MH.HZ.OSMAN CAMİİ

GÖKTÜRK MH.MERKEZ CAMİİ

GÖKTÜRK MH.ENSAR CAMİİ

GÜZELTEPE HZ.ALİ CAMİİ

ALİBEYKÖY GÜZELTEPE CAMİİ

ÇOBAN ÇEŞME CAMİİ

MEHMET AKİF ERSOY CAMİİ

EBU'L HASAN HARAKANİ CAMİİ

HACI OSMAN TORUN CAMİİ

HASAN KALYONCU CAMİİ

ALİBEYKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ

KISIRMANDIRA (IŞIKLAR) MH.CAMİİ

İHSANİYE MH.CAMİİ

ÜÇŞEHİTLER CAMİİ

NİNEHATUN CAMİİ

KAŞGARİ MURTAZAEFENDİ CAMİİ

ŞAHSULTAN CAMİİ

PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN CAMİİ

KAPTANPAŞA CAMİİ

EYÜP SULTAN CAMİİ

KEMERBURGAZ MH.MİMARSİNAN CAMİİ

KEMERBURGAZ MH.MERKEZ CAMİİ

HÜSEYİN ŞAHİN CAMİİ

DEFTERDAR MAHMUTEFENDİ CAMİİ

NİŞANCA MUSTAFAPAŞA CAMİİ

ZAL MAHMUT PAŞA CAMİİ

CEZRİ KASIM CAMİİ

ODAYERİ MH.CAMİİ

PİRİNÇÇİ MH.HALİL İBRAHİM MESCİDİ

PİRİNÇÇİ MH.CAMİİ

MÜCAHİTLER CAMİİ

ŞAHİNTEPE YEŞİL CAMİİ

RAMİ HAL CAMİİ

SİLAHTAR MERKEZ CAMİİ

YILDIZTABYA ŞEREFİYE CAMİİ

GÜNDOĞAR İŞ MERKEZ CAMİİ

BİLGE İŞ MERKEZİ CAMİİ

AVANS SANAYİ SİTESİ CAMİİ

GÜNDOĞAR 2 İŞ MERKEZİ MESCİDİ

HİCRET CAMİİ

EMİNTAŞ BİNATLI SANAYİ SİTESİ ŞEHİTLER MESCİDİ

TOPÇULAR CAMİİ

APK İŞ CAMİİ

PINAR CAMİİ

LEYLEİ KADİR CAMİİ

HZ.ALİ CAMİİ

Ülker Halı Saha

Çırçır Mah. Asım Yıldız Parkı

Pirinççi Mah. Menderes Cad. Miraç Parkı Basket Sahası

Rami Açık Otoparkı

Rami Açık Oto Pazarı

Bir Nefes Sosyal Tesisleri

Silahtarağa Pazar Yeri - Oto Park

Başmakçı Sanayi Otopark Çatı Katı

Alibeyköy Yeşil Pınar Bölge Parkı

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER