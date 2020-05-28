Eyüpsultan'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Eyüpsultan cuma namazı kılınacak camiler

Eyüpsultan'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Eyüpsultan'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Eyüpsultan cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Eyüpsultan için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Eyüpsultan ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.EYÜPSULTAN'da CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.EYÜPSULTAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
AĞAÇLI MH.CAMİİ
AĞAÇLI MH.RAĞIP KUTMANGİL CAMİİ
AKPINAR MH.CAMİİ
ALİBEYKÖY SÜLEYMAN ÇELEBİ CAMİİ
SELİMPAŞA CAMİİ
ALİBEYKÖY MERKEZ CAMİİ
ALİBEYKÖY YEŞİLTEPE CAMİİ
AKŞEMSETTİN CAMİİ
MEVLANA CAMİİ
VEYSEL KARANİ CAMİİ
ÇİFTEALAN MH.CAMİİ
HİRAMİ AHMETPAŞA CAMİİ
HZ.KAAB CAMİİ
HACI HALİT KELEŞ CAMİİ
AHMET DEDE CAMİİ
ŞEVKİBEY CAMİİ
ŞEYHULİSLAM CEMALETTİN EF.CAMİİ
EMNİYETTEPE CAMİİ
GÖKTÜRK MH.HZ.OSMAN CAMİİ
GÖKTÜRK MH.MERKEZ CAMİİ
GÖKTÜRK MH.ENSAR CAMİİ
GÜZELTEPE HZ.ALİ CAMİİ
ALİBEYKÖY GÜZELTEPE CAMİİ
ÇOBAN ÇEŞME CAMİİ
MEHMET AKİF ERSOY CAMİİ
EBU'L HASAN HARAKANİ CAMİİ
HACI OSMAN TORUN CAMİİ
HASAN KALYONCU CAMİİ
ALİBEYKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ
KISIRMANDIRA (IŞIKLAR) MH.CAMİİ
İHSANİYE MH.CAMİİ
ÜÇŞEHİTLER CAMİİ
NİNEHATUN CAMİİ
KAŞGARİ MURTAZAEFENDİ CAMİİ
ŞAHSULTAN CAMİİ
PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN CAMİİ
KAPTANPAŞA CAMİİ
EYÜP SULTAN CAMİİ
KEMERBURGAZ MH.MİMARSİNAN CAMİİ
KEMERBURGAZ MH.MERKEZ CAMİİ
HÜSEYİN ŞAHİN CAMİİ
DEFTERDAR MAHMUTEFENDİ CAMİİ
NİŞANCA MUSTAFAPAŞA CAMİİ
ZAL MAHMUT PAŞA CAMİİ
CEZRİ KASIM CAMİİ
ODAYERİ MH.CAMİİ
PİRİNÇÇİ MH.HALİL İBRAHİM MESCİDİ
PİRİNÇÇİ MH.CAMİİ
MÜCAHİTLER CAMİİ
ŞAHİNTEPE YEŞİL CAMİİ
RAMİ HAL CAMİİ
SİLAHTAR MERKEZ CAMİİ
YILDIZTABYA ŞEREFİYE CAMİİ
GÜNDOĞAR İŞ MERKEZ CAMİİ
BİLGE İŞ MERKEZİ CAMİİ
AVANS SANAYİ SİTESİ CAMİİ
GÜNDOĞAR 2 İŞ MERKEZİ MESCİDİ
HİCRET CAMİİ
EMİNTAŞ BİNATLI SANAYİ SİTESİ ŞEHİTLER MESCİDİ
TOPÇULAR CAMİİ
APK İŞ CAMİİ
PINAR CAMİİ
LEYLEİ KADİR CAMİİ
HZ.ALİ CAMİİ
Ülker Halı Saha
Çırçır Mah. Asım Yıldız Parkı
Pirinççi Mah. Menderes Cad. Miraç Parkı Basket Sahası
Rami Açık Otoparkı
Rami Açık Oto Pazarı
Bir Nefes Sosyal Tesisleri
Silahtarağa Pazar Yeri - Oto Park
Başmakçı Sanayi Otopark Çatı Katı
Alibeyköy Yeşil Pınar Bölge Parkı