Eyüpsultan'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgede

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde sanayi sitesinde, araç filtresi üretimi yapan bir fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çalışma başlatırken bitişikteki fabrikalara alevlerin sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Çevredeki fabrikalar boşaltılırken yollar da araç trafiğine kapatıldı.

Fabrikadan yükselen duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Alev alev yanan fabrikada itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.