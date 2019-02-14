Eyüpsultan'da toprak kayması meydana geldi
Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları 4 katlı bir apartmanın yanına döküldü.
- DHA
Olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Belediye ve polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasından etkilenen bölümde bulunan 4 daire mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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