Eyyamı bahur ne demek? Eyyamı bahur anlamı nedir?

01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:01

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına gireceği duyurulmuştu. Son günlerde artan hava sıcaklıklarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına girecek olan ülkemizde en serin yerde bile hava sıcaklıkları 30 derecelerin üzerine çıkacak. Eyyamı bahur sıcaklarında vatandaşların güneş çarpmalarına dikkat etmesi gerekiyor. Kurban Bayramı boyunca ve takip eden günlerde de etkisini gösterecek olan Eyyamı Bahur ne demek olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Normal sıcaklık değerlerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına sebep olan Eyyamı bahur anlamı nedir? İşte tüm detaylar…

EYYAMI BAHUR NE DEMEK?

Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince diēs caniculārēs olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçede kullanılan eyyamıbahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene bayram döneminde etkisini hissettirecek.

Romalılar, eyyamıbahur günlerini diēs caniculārēs olarak adlandırır ve Sirius yıldızıyla sıcak havaları ilişkilendirirlerdi. Sirius'un içinde bulunduğu Büyük Köpek Takımyıldızı'ndan dolayı da Sirius'a da Köpek Yıldızı diyorlardı. Sirius'un görüldüğü tarihlerde kahverengi köpekler kurban ederek Sirius'u hoşnut etmeye çalışırlardı. Antik Roma kültüründe eyyamıbahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

EYYAMI BAHUR'UN ETKİLERİ

Eyyamıbahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.