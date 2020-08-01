Eyyamı bahur ne zaman 2020? Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek?

01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:26 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:26

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Eyyamı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına gireceği duyurulmuştu. Son günlerde artan hava sıcaklıklarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Eyyamı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına giren ülkemizde en serin yerde bile hava sıcaklıklarının 30 derecelerin üzerine çıkacağı bildirildi. Eyyamı bahur sıcaklarında vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkat etmesi gerekiyor. Kurban Bayramı boyunca ve takip eden günlerde de etkisini gösterecek olan Eyyamı Bahur ne zaman 2020 olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eyyamı Bahur sıcakları Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Normal sıcaklık değerlerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına sebep olan Eyyamı bahur sıcakları ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…

EYYAMI BAHUR NE ZAMAN 2020?

Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

EYYAMI BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene bayram döneminde etkisini hissettirecek.

EYYAMI BAHUR NEDİR?

Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

Eyyamı bahur ne demek? Eyyamı bahur anlamı nedir? Türkçede kullanılan eyyamı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Antik Roma kültüründe eyyamı bahur günleri 24 Temmuz-24 Ağustos günleri olarak kabul edilirdi. Bu tarihler Alman, Fransız ve İtayan kültürlerinde geçerlidir. Türk kültüründe bu tarih temmuz sonuyla ağustos ortaları arasında günler olarak kabul edilmektedir.

EYYAMI BAHUR'UN ETKİLERİ

Eyyamı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demir yollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.