Eyyamı bahur sıcakları Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşları uyardı. Yerini 'Çöl sıcakları' ve 'Afrika sıcakları' gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur nedeniyle hafta sonuna kadar sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. Eyyam-ı Bahur olarak bilinen hava olayında, yüksek oranda nem de etkili olacak. Peki Eyyamı bahurda denize girilir mi? Eyyamı Bahurda neden denize girilmez? İşte detaylar...

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ülke genelinin Eyyamı Bahur sıcaklıklarının etkisi altına gireceği duyurulmuştu. Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan Eyyam ı bahur, genellikle Temmuz ayı sonu ve Ağustos ayı başında yaşanıyor. Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırılacak.

Eyyamı Bahur nedeniyle ülkemizin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece üzerinde olacak. Marmara 35 ile 40, Ege 40 ile 45, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklar bekleniyor.

EYYAMI BAHURDA DENİZE GİRİLİR Mİ?



Uzmanlar vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini ve dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunması için mümkün oldukça Eyyamı bahurda güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Eyyamı bahurda denize girilmemesi gerektiğine dair halk arasında bir inanış vardır. Deniz kıyısında oturanların çoğu Ağustos'un ilk haftası Eyyamı bahurda denize girmenin zararlı olduğuna inanır ve girmezler. Meteoroloji, sıcaklıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki Eyyamı bahurda denize girmek zararlı mıdır?

EYYAMI BAHURDA NEDEN DENİZE GİRİLMEZ?



Bu tarihlerde ıslak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenlemelere neden olur. Eyyamı bahurda denize girmek, halk arasında Alaca hastalığı denilen bu deri hastalığına neden olur. Ayrıca bu tarihlerde denizin kendini temizlediğine inanılır. Bu yüzden bu bir haftalık süreçte denize girilmemesi gerektiğine inanılır.

Halk arasındaki yaygın bir kanıya göre yazın sam yeli estiğinde güneş altında, hem de ıslak olarak kalınınca, derideki su damlacıkları mercek görevi görerek deriyi zedeler ve beyaz lekeler oluşturur. Eyyam-ı Bahur'da denize girildiğinde vücutta lekeler oluşur. Bu lekelerden korunmanın tek yöntemi ise güneşin en yoğun olduğu saatlerde denize girmemek, girilse bile çıkıldığında iyice kurulanmaktır.

Eski zamanlarda bu günlerde denize girenlerin üzerinde mutlaka metal taşıması gerektiğine, aksi halde vucutta lekeler oluşacağına inanılırdı. Bu yüzden inşaat çivisinden ya da başka bir metaden kolye veya bilezik takarlardı.