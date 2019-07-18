F-35 mi Su-57 mi daha iyi? Rus Su-57 savaş uçaklarının özellikleri nelerdir?
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını belirtesinin ardından gözler 5. Nesil savaş uçağı olan Su-57 Rus savaş uçaklarına çevrildi. Rusya’dan yapılan açıklamada, ‘Rus uçakları çok daha ucuz. Su-57 savaş uçakları, yeni nesil sınıfında ve F-35’lerin gerisinde değil. Üstelik F-35 henüz test aşamasında ve düzeltilmesi gereken birtakım sorunlar tespit edildi’ ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamaların ardından, ‘F-35 mi Su-57 mi daha iyi? Rus Su-57 savaş uçaklarının özellikleri nelerdir? Su-57’nin öne çıkan özellikleri nelerdir? Türkiye Su-57 savaş uçağı alacak mı?’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Su-57 ve F-35 5. Nesil savaş uçaklarının karşılaştırmalarını haberimizin ayrıntılarında sizler için derledik.
‘F-35 mi Su-57 mi daha iyi? Rus Su-57 savaş uçaklarının özellikleri nelerdir? Türkiye Su-57 savaş uçağı alacak mı?’ sorularının cevapları merak edilmeye başladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını belirtesinin ardından Rusya’da 5. Nesil savaş uçağı olan Su-57’lerle ilgili açıklama geldi. Rusya’dan yapılan Su-57 açıklamasına göre, ‘Rus uçakları çok daha ucuz. Su-57 savaş uçakları, yeni nesil sınıfında ve F-35’lerin gerisinde değil. Üstelik F-35 henüz test aşamasında ve düzeltilmesi gereken birtakım sorunlar tespit edildi’ ifadeleri kullanıldı. Su-57’lerin özelliklerine bakılacak olursa, Su-57 tipi 5. nesil Rus savaş jetleri tıpkı F-35’ler gibi hayalet uçak özellikli, tek kişilik ve çift motorlu. Havadan saldırı aracı olarak üretilen Su-57’lerin aynı zamanda kara ve deniz savunması için de kullanılabiliyor. İşte detaylar…
SU-57 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI MI DAHA İYİ F-35’LER Mİ?
F-35 savaş uçakları ile, onlara alternatif olarak gösterilen Rus yapımı Su-57’yi sizler için karşılaştırdık. İşte ayrıntılar…
Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya’nın en yeni 5. nesil avcı uçağı.
F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi.
Su-57 nerede kullanılıyor:
12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019’da Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.
F-35 nerede kullanılıyor:
ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere’de.
Su-57’nin ilk uçuşu
İlk uçuş 2010’da Rusya’nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.
F-35’in ilk uçuşu
İlk uçuş 24 Ekim 2000’de gerçekleşti.
ABD’nin Fort Worth kentinde 10 Mayıs 2018’de Türk Hava Kuvvetleri bayraklı F-35A Lightning II avcı uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Su-57’nin geliştirdiği azami hız
2.600 km/saat
F-35’in geliştirdiği azami hız
1.931 km/saat
Su-57’nin uçuş süresi
5.8 saat
F-35’in uçuş süresi
2 saat 36 dakika
Su-57’nin azami uçuş menzili
5.500 kilometre (yakıt takviye depolarıyla)
F-35’in azami uçuş menzili
1.667 km – 2.200 km (modeline göre değişkenlik gösteriyor)
Su-57’nin azami muharebe yükü
10.000 kg
F-35’in azami muharebe yükü
8.160 kg
Su-57’nin azami kalkış ağırlığı
35.480 kg
F-35’in azami kalkış ağırlığı
31.751 kg
Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri
Hem F-35 hem de Su-57’de mevcut
Kısa mesafeli kalkış ve iniş
Hem F-35 hem de Su-57’de mevcut
Dikey kalkış ve iniş
F-35’te var, Su-57’de mevcut değil
F-35 uçağı, 25mm’lik GAU-22/A uçak topu ve “havadan havaya” ve “havadan karaya” sınıfı füzelerle, ayrıca GBU-31 JDAM ile GBU-32 JDAM güdümlü bombalarla donatılmış durumda.
Su-57 uçağı, 30mm’lik 9-A1-4071K uçak topu, “havadan havaya” sınıfı füzeler ve KAB-500C güdümlü hava bombalarıyla donatılmış durumda. Su-57, hedeflerin türüne göre “havadan karaya” füzeleriyle donatılabiliyor.
SU-57’NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ?
Süpersonik hız
Su-57 hızlandırıcı kullanmadan süpersonik hıza ulaşabiliyor
Kinjal füzeleri
Avcı uçağı, en yeni süpersonik Kinjal füzeleriyle donatılacak
Sanal pilot
Avcı uçağında “İkinci Sanal Pilot” işlevi bulunuyor
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