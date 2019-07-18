‘F-35 mi Su-57 mi daha iyi? Rus Su-57 savaş uçaklarının özellikleri nelerdir? Türkiye Su-57 savaş uçağı alacak mı?’ sorularının cevapları merak edilmeye başladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını belirtesinin ardından Rusya’da 5. Nesil savaş uçağı olan Su-57’lerle ilgili açıklama geldi. Rusya’dan yapılan Su-57 açıklamasına göre, ‘Rus uçakları çok daha ucuz. Su-57 savaş uçakları, yeni nesil sınıfında ve F-35’lerin gerisinde değil. Üstelik F-35 henüz test aşamasında ve düzeltilmesi gereken birtakım sorunlar tespit edildi’ ifadeleri kullanıldı. Su-57’lerin özelliklerine bakılacak olursa, Su-57 tipi 5. nesil Rus savaş jetleri tıpkı F-35’ler gibi hayalet uçak özellikli, tek kişilik ve çift motorlu. Havadan saldırı aracı olarak üretilen Su-57’lerin aynı zamanda kara ve deniz savunması için de kullanılabiliyor. İşte detaylar…

SU-57 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI MI DAHA İYİ F-35’LER Mİ?

F-35 savaş uçakları ile, onlara alternatif olarak gösterilen Rus yapımı Su-57’yi sizler için karşılaştırdık. İşte ayrıntılar…

Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya’nın en yeni 5. nesil avcı uçağı.

F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi.

Su-57 nerede kullanılıyor:

12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019’da Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.

F-35 nerede kullanılıyor:

ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere’de.

Su-57’nin ilk uçuşu

İlk uçuş 2010’da Rusya’nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.

F-35’in ilk uçuşu

İlk uçuş 24 Ekim 2000’de gerçekleşti.

ABD’nin Fort Worth kentinde 10 Mayıs 2018’de Türk Hava Kuvvetleri bayraklı F-35A Lightning II avcı uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Su-57’nin geliştirdiği azami hız

2.600 km/saat

F-35’in geliştirdiği azami hız

1.931 km/saat

Su-57’nin uçuş süresi

5.8 saat

F-35’in uçuş süresi

2 saat 36 dakika

Su-57’nin azami uçuş menzili

5.500 kilometre (yakıt takviye depolarıyla)

F-35’in azami uçuş menzili

1.667 km – 2.200 km (modeline göre değişkenlik gösteriyor)

Su-57’nin azami muharebe yükü

10.000 kg

F-35’in azami muharebe yükü

8.160 kg

Su-57’nin azami kalkış ağırlığı

35.480 kg

F-35’in azami kalkış ağırlığı

31.751 kg

Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri

Hem F-35 hem de Su-57’de mevcut

Kısa mesafeli kalkış ve iniş

Hem F-35 hem de Su-57’de mevcut

Dikey kalkış ve iniş

F-35’te var, Su-57’de mevcut değil

F-35 uçağı, 25mm’lik GAU-22/A uçak topu ve “havadan havaya” ve “havadan karaya” sınıfı füzelerle, ayrıca GBU-31 JDAM ile GBU-32 JDAM güdümlü bombalarla donatılmış durumda.

Su-57 uçağı, 30mm’lik 9-A1-4071K uçak topu, “havadan havaya” sınıfı füzeler ve KAB-500C güdümlü hava bombalarıyla donatılmış durumda. Su-57, hedeflerin türüne göre “havadan karaya” füzeleriyle donatılabiliyor.

SU-57’NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ?

Süpersonik hız

Su-57 hızlandırıcı kullanmadan süpersonik hıza ulaşabiliyor

Kinjal füzeleri

Avcı uçağı, en yeni süpersonik Kinjal füzeleriyle donatılacak

Sanal pilot

Avcı uçağında “İkinci Sanal Pilot” işlevi bulunuyor

ORTAK ÜRETİM YAPILABİLİR

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus hava savunma sistemi S-400’ler için ortak üretim yapmak istenildiğini açıklamasının ardından aynı ortak üretim sürecinin Su-57’ler için de gündeme gelmesi bekleniyor.

15 Temmuz’da açıklamada bulunan Erdoğan, “S-400’lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Almanız doğru olmaz dediler. Hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak” açıklamasını yapmıştı.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçağı “Milli Muhrip Uçağı- MMU” dış katmanlarının yapılmasının ardından ilk kez Paris’te sergilendi. Dünyanın en büyük havacılık organizasyonu Bourget Havacılık ve Uzay Fuarı’nda getirilen uçağın ilk uçuşu için 2025 yılı işaret edilse de henüz alınması gereken çok mesafe var.