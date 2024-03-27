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Güncel

Fabrikada çıkan yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangında, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 13:49 - Güncelleme:
Fabrikada çıkan yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bolvadin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, iş makineleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, fabrika içerisinde plastik ve kağıt malzemelerinde tutuşması nedeniyle büyüdü.

Olayda dumandan etkilenen fabrika sahibi C.K. ile H.E, Y.A. ve A.K. tedbir amaçlı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikada hasara neden olan yangın, çevre beldelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü.

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