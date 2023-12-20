Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TVNET canlı yayınında sorularını cevapladı, değelendirmelerde bulunudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyaretine değinen Bolat "Türkiye olarak Macaristan'ın dost yaklaşımını karşılıksız bırakmadık. Her alanda ilişkilerimizi derinleştirme çabası içerisindeyiz. Avrupa Birliği'ne yaptığımız ticarette Macaristan önemli bir geçiş ülkesi. Macaristan ile bu yılı 4 milyar dolar ile kapatmayı planlıyoruz. Enerji alanında Türkiye'nin artık bir doğalgaz merkezi olması hasebiyle Macaristan'a bizim doğalgaz ihracatımız başladı. Bunu daha fazla artırmak istiyoruz." dedi.

İşte Bolat'ın açıklamaları;

2023'te küresel ihracat birim endeksi yüzde 4,5 azaldı. Yılın ikinci yarısından sonra ihracatımız ay ay artmaya başladı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'lere yükseldi. Gelecek yıl için ihracatçılara 22,5 milyar lira destek ayırdık. Türkiye pandemide üretim üssü haline geldi.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Önemli düzenlemeler çıkarmaya çalışıyoruz. Otomobil sektöründeki tedarik problemleri ve stokçuluk uygulamalarını görünce daha önce alınmış olan 6 ay 6 bin kilometre yasağını hemen uzattık. İkinci eldeki ilan fiyatlarının arabanın sıfır fiyatını geçemeyeceğine dair de bir kısıtlama getirdik. İlan sitelerine kısıtlama getirdik.

Fake hesaplarla sahte kimliklere ilan yayınlamaya cezalar getirdik. Aldığımız tedbirler etkisini gösterdi. Ağustos ayında itibaren fiyatlar düştü kampanyalar başladı. '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesinde 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı. Piyasa büyük ölçüde düzedi. Aynı süreci emlakta da gördük. Emlak sitelerindeki ilanları sıkı takip ediyoruz. Marketlerde denetimlerimizi artırdık. Genel anlamda marketlerde de indirim kampanyaları oldu. Çalışmalar neticesinde 15 bin 267 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Toplamda 567 milyon TL ceza kesildi.

'FİYAT ETİKETİ' UYGULAMASI

Lokanta, kafe, pastane, restoran gibi kuruluşlarda mutlaka menü ve fiyatlarının giriş kapısının önüne ve masaya konulması gerekiyor. Maalesef keyfi zamlar yapılıyor. Oralarda da denetimler yapıyoruz. Dolar arttı ne kadar arttı yüzde 30 senin maliyetin o kadar artmıyor ki. Maliyetin içindeki payı kadar değil o kalemlerdeki artış kadar keyfi uygulamalar oluyor biz buna müsaade etmeyeceğiz.

Bu uygulamamız 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Biz bunları kendi kafamızdan almadık. Gözlemliyoruz şikayetler alıyoruz. Bütün bakanlıklardan ve sektörel kuruluşlardan görüş alıyoruz. Onlar da bu işten muzdaripler. Sürekli zam yaparak alım gücünü yok ediyorsun. Kendi ayaklarına kurşun sıkıyorsun. Alım gücünü bitirdiğin zaman dükkanı kapatmak zorunda kalacaksın.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Esnaflarımızın emekli olmak için 9 bin iş gününden 7 bin 200 iş gününe prim zorunluluğun azaltılması konusu da bir seçim vaadiydi. Hükümetimizde bu vaadini elbette gerçekleştirecek. Zamanlaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızı koordinasyonunda çalışıyorlar.

REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA DENETİMLERİ

2023 yılı denetimlerinde 662 milyon 501 bin TL idari para cezası uygulandı.