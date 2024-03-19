Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! Toplamda 212 milyon TL para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında, 2023 ve 2024 yıllarında yürütülen denetimlerde toplam 848 milyon 240 bin 387 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı tesis etmenin Ticaret Bakanlığı'nın en temel hedeflerinden biri olduğu belirtilerek, "Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek, ticaretin istismar edilmesini engellemek ve vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu doğrultuda, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçulukla olan mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte olup bu alana yönelik denetim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda, 2023 yılında 135 milyon 104 bin 257 TL, 2024 yılında ise 77 milyon 71 bin 973 TL olmak üzere toplamda 212 milyon 176 bin 230 TL idari para cezası uygulandı. Bu alanda aldığımız tedbirler sonucunda; piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeler katettik" denildi.

'2023'TE 4 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ'

Diğer yandan 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla piyasa denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulanarak, "Bu kapsamda 2023 yılında 124 bin 188 firmanın 4 milyon 21 bin 80 adet ürünü denetlenmiş olup 43 bin 864 aykırı ürüne 96 milyon 851 bin 871 TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 43 bin 590 firmanın 1 milyon 53 bin 440 ürünü denetlenmiş olup 9 bin 117 aykırı ürüne 34 milyon 666 bin 798 TL idari para cezası kesilmiştir" ifadelerine yer verildi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE 404 MİLYON LİRA CEZA

İç ticaret alanında otomotiv ve emlak sektörlerinde de pek çok düzenlemenin yürürlüğe konulduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Otomotiv sektörüne yönelik bu düzenlemelerimize uymayanlar hakkında ülkemizin dört bir yanında yoğun denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu denetimlerimiz kapsamında bugüne kadar 2 bin 258 firmayı denetledik ve toplam 688 firmaya 404 milyon 741 bin 914 TL idari para cezası uyguladık. Otomotiv sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de yaşanan gerçeklikten uzak, spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda, konut satış ilanlarını yakından takip ediyor ve ilan fiyatlarında haksız ve adil olmayan artışlar yaparak haksız ticari uygulamalarda bulunan emlak işletmelerine göz açtırmıyoruz. Ayrıca, yetki belgesiz taşınmaz ticareti yaptığı tespit edilen işletmeler ile yönetmelikte yer alan diğer hükümlere aykırı faaliyet gösteren emlak işletmelerine de gerekli denetimleri yapıyor ve idari müeyyideler uyguluyoruz. Bu kapsamda emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz sonucunda toplam 1338 işletmeye yaklaşık 100 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Böylece Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürüttüğümüz denetim faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848 milyon 240 bin 387 TL idari para cezası uygulamış durumdayız."