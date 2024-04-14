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Fahiş fiyatlarla bilet satan otobüs firmalarına ceza!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ve korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlendiğini belirterek, denetimlerde otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

AA14 Nisan 2024 Pazar 11:27 - Güncelleme:
Fahiş fiyatlarla bilet satan otobüs firmalarına ceza!
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Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatillerinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluklar yaşandığını ifade ederek, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yollarda ve yolcu taşımacılığında tedbirler aldıklarına, denetimler yaptıklarına dikkati çekti. Uraloğlu, böylece vatandaşların bayram boyunca rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk ettiklerini kaydetti.

Bakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle sahada 7 gün 24 saat denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını tamamlayabilmeleri için yurt genelinde otobüs denetimlerimizi etkin bir şekilde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, otobüs biletlerinin fahiş fiyattan satılmasını önlemek için denetimlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizerek, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip, gerekli idari para cezalarının uygulandığına dikkati çekti.

Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük yoğunluk yaşandığını aktaran Uraloğlu, "5 Nisan'dan bugüne kadar 80 bin 195 otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 yolcu taşınmıştır." bilgisini paylaştı.

- 4 BİN 810 OTOBÜS DENETLENDİ

Bakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS üzerinden elektronik şekilde yapılan denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında öncelikli olarak fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ile korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlenmiştir. Yapılan denetimler kapsamında Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı bir şekilde ücret tarifesi uygulayan ve fahiş fiyattan bilet satışı gerçekleştiren otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, korsan taşımacılık yapan ve izinli olmayan noktalarda yolcu alan-indiren veya tespit ettiğimiz diğer usulsüzlükler nedeniyle otobüs işletmecilerine 1 milyon 269 bin lira idari para cezası uygulanmıştır."

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