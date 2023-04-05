İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2023 Çarşamba / 15 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2538
  • EURO
    21,0726
  • ALTIN
    1251.07
  • BIST100
    4919.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fahiş kira artışına geçit yok: Hesabını soracağız!
Güncel

Fahiş kira artışına geçit yok: Hesabını soracağız!

24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde kira fırsatçılığı yapanlara karşı önlem alınacağını vurgulayarak, 'Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz' dedi.

5 Nisan 2023 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
Fahiş kira artışına geçit yok: Hesabını soracağız!
ABONE OL

Başkan Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırıyor.

DEPREM FIRSATÇILARINA GEÇİT YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında yaptığı açıklamada deprem bölgesinde yüksek kira fırsatçılığı yapanlara karşı önlem alınacağını belirterek, "Vatandaşlarımız kiraların oralarda (deprem bölgesi) yüksek olduğundan şikayet ediyorlar, bunların üzerine gideceğiz, yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.