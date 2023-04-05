Fahiş kira artışına geçit yok: Hesabını soracağız!

Başkan Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırıyor.

DEPREM FIRSATÇILARINA GEÇİT YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında yaptığı açıklamada deprem bölgesinde yüksek kira fırsatçılığı yapanlara karşı önlem alınacağını belirterek, "Vatandaşlarımız kiraların oralarda (deprem bölgesi) yüksek olduğundan şikayet ediyorlar, bunların üzerine gideceğiz, yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunların hesabını yargı vasıtasıyla soracağız" dedi.