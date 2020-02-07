07.02.2020 20:54 - Güncelleme: 07.02.2020 20:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına yapılan zammın, 10 Şubat Pazartesi günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi. 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak.

Hayatı ucuzlatacağız dediler, İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam yaptılar #İBBdenUlaşımaZam pic.twitter.com/8IBwpFrF9M — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 7, 2020

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerinde bulunan "Hayatı, ulaşımı ucuzlatacağız" sözünü hatırlatıp İstanbul'da ulaşıma nasıl zam yapıldığını anlattı.

"İMAMOĞLU İSTANBULLULARI ALDATTI MI?"

Göksu, İBB Meclisi'nin böyle bir yetkisi olmadığını kararın İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı UKOME Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alındığını söyledi. Göksü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce hayatı ucuzlatacağı vaadini hatırlatarak

"Akıllara şu soru gelebilir; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbulluları aldattı mı?" diye konuştu.