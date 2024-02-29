İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2263
  • EURO
    33,997
  • ALTIN
    2042.96
  • BIST100
    9141.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fahrettin Altun duyurdu! Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 10 basamak yükseldi
Güncel

Fahrettin Altun duyurdu! Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 10 basamak yükseldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024 verilerine göre Türkiye'nin, medya ve iletişim alanında bir önceki yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 193 ülke arasından 18. sıraya yerleştiğini bildirdi.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 12:34 - Güncelleme:
Fahrettin Altun duyurdu! Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 10 basamak yükseldi
ABONE OL

Altun, sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımlarda, "Ülkemizin endekslere yansıyan bu performans artışında, medya ve iletişim alanındaki çalışmalarımızın uluslararası ölçekte artan kapsayıcılığı, etkinliği, güvenilirliği ve erişilebilirliği belirleyici faktörler oldu." ifadesini kullandı.

Aynı endeksin "Etki alanı" kategorisinde ise 13. sırada yer alan Türkiye'nin, yüksek performansının uluslararası ilişkilerde elde edilen başarının yanı sıra sahip olduğu zengin kültürel miras değerlerine bağlı olarak gerçekleştiğini aktaran Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diplomatik girişimler, ev sahipliği yapılan uluslararası organizasyonlar ve ulus markalama alanlarında uygulanan başarılı iletişim stratejilerinin de etkisiyle Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 2020 yılından bu yana performansını en çok artıran ülkeler arasına girmeyi başardı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.