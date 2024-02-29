Fahrettin Altun duyurdu! Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 10 basamak yükseldi

Altun, sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımlarda, "Ülkemizin endekslere yansıyan bu performans artışında, medya ve iletişim alanındaki çalışmalarımızın uluslararası ölçekte artan kapsayıcılığı, etkinliği, güvenilirliği ve erişilebilirliği belirleyici faktörler oldu." ifadesini kullandı.

Aynı endeksin "Etki alanı" kategorisinde ise 13. sırada yer alan Türkiye'nin, yüksek performansının uluslararası ilişkilerde elde edilen başarının yanı sıra sahip olduğu zengin kültürel miras değerlerine bağlı olarak gerçekleştiğini aktaran Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diplomatik girişimler, ev sahipliği yapılan uluslararası organizasyonlar ve ulus markalama alanlarında uygulanan başarılı iletişim stratejilerinin de etkisiyle Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi'nde 2020 yılından bu yana performansını en çok artıran ülkeler arasına girmeyi başardı."