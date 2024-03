Fahrettin Altun'dan Netanyahu'nun iftiralarına tepki! ''Suçlarını örtbas etmek için ülkemize saldırıyor''

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Netanyahu'nun yine iş başında olduğunu belirterek, "Suçlarını örtbas etmek için ülkemize saldırıyor. Masum sivillere karşı işlediği tarihi katliamları gizleyebilecek hiçbir yalan, dezenformasyon ve aldatma yoktur. Tarih onu zaten hem bu bölge hem de kendi ülkesi için en felaketli lider olarak yargıladı" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce açıklama yaptı. Altun, Netanyahu'nun yine iş başında olduğunu, suçlarını örtbas etmek için ülkeye saldırdığını ifade ederek, "Masum sivillere karşı işlediği tarihi katliamları gizleyebilecek hiçbir yalan, dezenformasyon ve aldatma yoktur. Tarih onu zaten hem bu bölge hem de kendi ülkesi için en felaketli lider olarak yargıladı" diye konuştu.

Ülkesi için, barış ve refah uğruna canı dahil her şeyini feda eden liderlerin olduğunu vurgulayan Altun, "Vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmek ve komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için gece gündüz çalışacaklar. Omuzlarındaki tarihi yükün farkında oldukları için küresel meselelerde hakikatin ve adaletin yanında yer alacaklar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye vatandaşları olarak sahip olmaktan gurur duyduğumuz liderlerden biridir" diye konuştu.

Bir de bencil siyasi amaçları uğruna evrensel insani değerler ve edep dahil her şeyi feda edenlerin olduğuna işaret eden Altun, "İşgalleri altında yaşayanların hayatlarını mahvetmeye yönelik planlar yapmak için gece gündüz çalışacaklar. Mahallelerinde sürekli istikrarsızlığa, çatışmaya, savaşa neden olacaklar. Adaletsizliği sürdürecekler çünkü kendi refahlarından başka kimsenin refahını umursamıyorlar. Netanyahu ülkesinin yüz karası olan liderlerden biri" dedi.

'BÜTÜN GÜCÜMÜZLE POLİTİKALARINA KARŞI ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



İletişim Başkanı Altun, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Netanyahu'nun cani savaş kabinesi küresel güçlerden ne kadar destek alırsa alsın, o, bu bölgede barış ve istikrar umutlarını boşa çıkaran, tamamen başarısız bir lider olarak tarihe geçecek. Bu gerçeği değiştirmek için yapabileceği hiçbir politika ve manevra yok. Netanyahu ve hükümetinin yürüttüğü etnik temizlik nedeniyle Filistinliler çok acı çekti ve çekmeye de devam ediyor. Bütün gücümüzle politikalarına karşı çıkmaya devam edeceğiz. Onun yalanlarından, aldatmalarından, asılsız ithamlarından, konuyu değiştirme çabalarından yılmayacağız. Bizler Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde Filistin'de hakikatin, adaletin ve sömürgeciliğin ortadan kaldırılmasından yana kararlılıkla duracağız. İki devletli çözüm olduğuna inandığımız adil ve nihai bir çözüm için çalışacağız. Filistinli kardeşlerimizle tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

Netanyahu is at it again, lashing out at our country to cover up his crimes. There is no amount of lying, disinformation, and deception that can conceal the historic massacres he's committed against innocent civilians. History has already judged him as the most disastrous leader...