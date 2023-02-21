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Fatih Altaylı, patronu Ciner'e tosladı!

Fatih Altaylı, hadsiz sözlerinin ardından kendisine suç duyurusunda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na cevaben küstah bir 'Kasımpaşa' paylaşımında bulunmuştu. Altaylı'nın bu paylaşımına Kasımpaşa Spor Kulübü, 'Kulübümüzün adı kullanılarak sahte hesaplar üzerinden güncel, siyasi konular içerisine çekilmek istenmektedir. Konuyla ilgili hukuki süreç kulübümüz tarafından takip edilmektedir.' açıklamasında bulundu. Söz konusu bu açıklamanın ardından Altaylı, patronunun sahibi olduğu kulubün görselini kaldırarak Kasımpaşa tabelasını paylaştı.

21 Şubat 2023 Salı 20:10 - Güncelleme:
Fatih Altaylı, patronu Ciner'e tosladı!
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Yaptığı skandallar ile gündemde kalmaya çalışan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alarak iğrenç açıklamalarda bulunmuştu.

Bu hadsiz açıklamalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, Altaylı hakkında hukuki süreç başlattı. Diyanet İşleri'nin bu girişimine sosyal medyadan cevap veren Altaylı, Kasımpaşa Spor Kulubü'ne ait görseli paylaşarak tepkilerin yeniden odağı oldu.

Kendi çalıştığı kurumun sahibi Ciner'e ait olan Kasımpaşa Spor Kulubü, Altaylı için sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapak zorunda kaldı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Kasımpaşa Spor Kulübümüzün adı kullanılarak sahte hesaplar üzerinden güncel, siyasi konular içerisine çekilmek istenmektedir. Konuyla ilgili hukuki süreç kulübümüz tarafından takip edilmektedir. Kasımpaşa Spor Kulübünün tek amacı Türk sporuna hizmet etmektir. Kamuoyuna duyurulur."

Kasımpaşa Spor Kulübü'nün bu tepkisi karşısında geri vites yapan Altaylı, bu kez 'Kasımpaşa' tabelasını paylaşarak, "Kasımpaşa Spor Kulübü bu görselin telif haklarının münhasıran kendilerine ait olduğunu ve bu tür maksatlarla kullanılamayacağını tarafıma bildirdi ve bir de açıklama yaptı. İlgili kulüp ile hukuki sorun yaşamamak için yanıtımı bu kez farklı bir görselle gönderiyorum." dedi.

Fatih Altaylı bu ne demek?

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