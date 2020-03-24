Fatih Terim kimdir? Fatih Terim kaç yaşında, nereli?

24 Mart 2020 Salı 09:25 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 09:25

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Fatih Terim kaç yaşında? sorusunun yanıtı tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Fatih Terim'in açıklamasında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." ifadeleri yer aldı. Fatih Terim hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..



FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?



Fatih Terim 4 Eylül 1953 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Türk teknik direktör ve defans pozisyonunda oynamış eski millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Galatasaray'ın teknik direktörüdür. Terim 66 yaşındadır.

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Babası Kıbrıs Türkü olan Terim 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'nın Ceyhan İlçesine bağlı Gökseliye Kasabası'nda dünyaya geldi. Futbola Ceyhanspor'da başladı. Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile ilgi çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu. 1985'te futbola veda edene kadar Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı.





Türkiye 19 yaş altı millî takımında 7, Türkiye 21 yaş altı millî takımında 10, Türkiye millî takımında ise 51 maça çıktı. A millî takım formasıyla 2 gol kaydetti.

