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Fatih Terim sağlık durumu nasıl? Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Fatih Terim sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.Fatih Terim'in açıklamasında 'Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..' ifadeleri yer aldı.

23 Mart 2020 Pazartesi  22:23 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 22:23
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Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Fatih Terim sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.Fatih Terim'in açıklamasında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." ifadeleri yer aldı.

FATİH TERİM SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Terim'in açıklamasında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." ifadeleri yer aldı.

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