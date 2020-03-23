Merve Terim'in attığı tweet ne? Merve Terim kimdir?

23 Mart 2020 Pazartesi 22:52 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 22:52

Merve Terim'in attığı tweet ne? sorusunun yanıtı tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kızı Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Merve Terim attığı tweet ile ateş püskürdü.

MERVE TERİM'İN ATTIĞI TWEET NE?



Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.

MERVE TERİM ÇETİN KİMDİR?

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2006 yılında Duke Üniversitesi'nden Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerini bitirerek mezun oldu. 2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi bölümününde yüksek lisansını tamamladı.

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