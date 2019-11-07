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Fatih'te 4 kardeş ölü bulunmuştu, yeni detaylar ortaya çıktı

Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına yönelik soruşturma sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

  • AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kardeşlerin cesedinin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen Oya Yetişkin'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulunduğu ortaya çıktı.

Bu ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştıkları daireye girdiklerinde biri kadın biri erkek iki kardeşi yan yana sırtüstü yatar vaziyette bir odada, diğer kardeşleri de ayrı odalarda biri sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette buldu.

Evde, olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma savcısı, adli tıp uzmanının yanı sıra kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD görevlileri yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı.

- Meyve suyu içtiklerine dair bulgu yok

Adli tıp kurumu uzmanının evde cesetler üzerinde yaptığı ilk incelemede, zehirlenme belirtileri olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Evdeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülen cesetlere yapılan otopsi devam ederken, ilk incelemede, siyanür zehirlenmesi bulgularına rastlandı.

Evde, 4 kardeşin "zehirli meyve suyu içtiklerine" dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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