Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fatih'te binanın zemin katındaki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, üst katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Fatih’te 5 katlı binanın zemin katında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, üst katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Selçuk Sultan Cami Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın zemin katında bulunan ve ikinci el beyaz eşya satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının alevleri binanın dış cephesine de sıçradı.

Durumu fark eden çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın esnasında bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla çıkarken üst katlarda mahsur kalan 10 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen bina sakinleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milletvekilleri canlı yayında birbirine girdi

Milletvekilleri canlı yayında birbirine girdi

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA