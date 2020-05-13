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  • Fatih'te kuyumcuya giren hırsız altın bulamayınca altınların asıldığı halkaları çaldı
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Fatih'te kuyumcuya giren hırsız altın bulamayınca altınların asıldığı halkaları çaldı

Camını kırdığı kuyumcuya girerek altın asmada kullanılan 15 adet sarı renkli halka çalan hırsızın kuyumcuya giriş anı ve çekmeceleri karıştırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 12 Mayıs saat 05.30 sıralarında gelen hırsızlık ihbarı üzerine Mimar Kemalettin Mahallesi'ne gitti.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:41 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:41
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Polisler, işyerini kontrol ederken yakındaki kuyumcu dükkanının alarmının çalması üzerine oraya yöneldiği sırada, camı kırılan kuyumcudan bir kişinin kırılan camdan atlayarak kaçtığını gördü. Hırsız, kısa bir kovalamaca sonucu saklandığı binanın merdiven boşluğunda polis tarafından yakalandı.

ALTIN BULAMAYINCA HALKASINI ÇALMIŞ

Üzerinde 59 adet fişek ve kuyumcularda altın asmak için kullanılan 15 adet sarı renkli halka ile yakalanan hırsız, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Otomobil durağa çarptı, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

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