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Fatih'te yangında mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Fatih'te bir binanın giriş katında çıkan yangında üst katta mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

  • DHA
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Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Ali Naki Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en alt katında saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İçeride kimsenin olmadığı evde alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları ise yoğun duman kaplayan binanın üst katlarında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede söndürdü. Bu sırada 2'nci katta mahsur kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar kontrol amaçlı olay yerine gelen ambulansa götürüldü. Yine dumandan etkilenen bir başka bina sakini kadın da kontrol amaçlı ambulansa alındı. Büyük korku yaşayan bazı bina sakinlerinin birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü.
 

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