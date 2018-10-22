FBI, fotoğraflı sahtekarın peşinde

Kadınlar biraraya gelerek FBI’ya şikayette bulundu.Antalya’da temizlik ürünleri fabrikası bulunan Atıl Pekşen, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını kopyalayan kişi nedeniyle zor duruma düştü. Pekşen’in hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki gezilerinde çektirdiği fotoğrafları kopyalayan kişinin özellikle ABD’deki kadınlarla arkadaşlık kurduğu, kendisine aşık ederek, çeşitli bahanelerle para talep ettiği ortaya çıktı. Pekşen, ABD’li kadınlardan 5’inin, dolandırıldıktan sonra kendisine ulaştığını söyledi. Pekşen, kendisine ulaşan 5 kadını sosyal medya üzerinden tanıştırarak, birlikte şikayetçi olmalarını sağladı.

16 BİN DOLAR ALMIŞ

Yaşadığı talihsizlikle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pekşen, sahte profilin fotoğraflarını yayımlayarak, “İşte benim fotoğraflarımla zamparalık yapan soytarı. Bu adamı bulamayan herkes ‘Sen ne adi adamsın’ diye bana yazıyor. Sosyal medya hesaplarımızın nasıl kötüye kullanılabileceği konusunda bir örnek” dedi. Kadınlardan 2’sinin bir araya gelerek, hem polise hem de FBI’a konuya ilişkin şikayetçi olduklarını aktaran Pekşen, “5 kadından 2’sini buluşturabildim. Birini 16 bin dolar dolandırmış” dedi.