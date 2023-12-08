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Feci İETT kazası: Otobüsü iterek durdurmak isteyen sürücü ağır yaralı

Kullandığı İETT otobüsünü durağa yanaştırdıktan sonra iterek durdurmaya çalışan şoför ağır yaralandı.

AA8 Aralık 2023 Cuma 05:10 - Güncelleme:
Feci İETT kazası: Otobüsü iterek durdurmak isteyen sürücü ağır yaralı
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Sultangazi Mescidi- Selam otobüs durağına kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü yanaştırdıktan sonra inen sürücü, kaymaya başlayan otobüsü eliyle iterek durdurmaya çalışması sonucu ağır yaralandı.

Kayan otobüs, sürücüyü ezdikten sonra durakta bulunan 3 taksiye çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü otobüsün altından çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

  • Istanbul
  • IETT
  • otobus sürücüsü

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