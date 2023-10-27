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Feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs parka daldı: Çok sayıda yaralı var

Öğrencileri taşıyan Yurtbaşı Belediyesine ait midibüsün freni patladı. Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp daha sonra parka daldı. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

27 Ekim 2023 Cuma 11:21 - Güncelleme:
Feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs parka daldı: Çok sayıda yaralı var
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Öğrencileri taşıyan Yurtbaşı Belediyesine ait midibüsün freni patladı. Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp daha sonra parka daldı. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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