Feci kaza! Öğrencileri taşıyan midibüs parka daldı: Çok sayıda yaralı var

Öğrencileri taşıyan Yurtbaşı Belediyesine ait midibüsün freni patladı. Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp daha sonra parka daldı. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.