İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9956
  • EURO
    34,6309
  • ALTIN
    2227.59
  • BIST100
    9201.13
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Feci kazadan kısa süre önce böyle görüntülendiler
Güncel

Feci kazadan kısa süre önce böyle görüntülendiler

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci kazayı yapan yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. ve arkadaşlarının kazadan yaklaşık 40 dakika önce bir benzin istasyonuna geldikleri ve markette dolaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA22 Mart 2024 Cuma 13:49 - Güncelleme:
Feci kazadan kısa süre önce böyle görüntülendiler
ABONE OL

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta iddiaya göre yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı Porsche marka aracıyla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından T.C. ve annesi Eylem Tok önce Mısır'a, ardından Amerika'ya kaçmıştı.

T.C. VE ARKADAŞLARININ KAZADAN KISA SÜRE ÖNCE BENZİN İSTASYONUNA GELDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. ve arkadaşlarının kazadan yaklaşık 40 dakika önce Göktürk'teki bir benzin istasyonuna geldikleri belirlendi. T.C. ve arkadaşlarının saat 23.00 sıralarında kameraya yansıyan görüntülerinde benzin istasyonuna geldikleri, markette dolaştıkları ve ardından araçlarına binerek oradan ayrıldıkları görülüyor.

  • Eylem Tok
  • kaza
  • Eyüpsultan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.