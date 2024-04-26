MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tartan pistte yürüyüp, fonda Ferdi Tayfur'un şarkısıyla gönderme yaptığı belirtilen videosu gündem oldu.

Bahçeli'nin söz konusu video ile kime ya da nereye mesaj vermek istediği soru işaretlerini beraberinde getirdi.

23 Nisan resepsiyonuna sağlık sorunları nedeniyle katılmayan Devlet Bahçeli'nin 24 Nisan günü yayınladığı video ile Cumhur İttifakı'na mesaj vermek istediği iddiası asılsız çıktı.

MHP'DEN CUMHUR İTTİFAKI'NDA ÇATLAK İDDİALARINA YALANLAMA

Bahçeli'nin videosuna ilişkin konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Cumhur İttifakı'nda bir sorun olmadığı'nın altını çizdi. Yalçın, "Bahçeli ameliyat geçirdi şayialarını yalanlamak için yürüdü." dedi.

FERDİ TAYFURLU MESAJIN ADRESİ İSE İYİ PARTİ'YDİ!

"Şarkı sözlerini Cumhur İttifakı'na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlanması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlanabilir. Yani alternatif olarak söylüyorum." diye konuşan Semih Yalçın, videonun Cumhur İttifakı'nda bir çatlağa işaret ettiğine dair iddiaları yalanladı.

Ferdi Tayfur'un şarkısındaki "Köle misali zincire vurdun, ben sana dost oldum sen düşman oldun." şeklindeki şarkı sözleri gerçekten de İYİ Parti-CHP ilişkisi düşünüldüğünde adresini bulmuyor değil.

BAHÇELİ BİR UYANIŞA MI VESİLE OLMAK İSTİYOR?

Köle-zincir metaforu üzerinden değerlendirilen videodaki şarkı sözleri sonrası 'Devlet Bahçeli'nin CHP ile tek taraflı ilişkiden rahatsız olan MHP kökenli İYİ Partililerde bir uyanışa mı vesile olmak istiyor' sorusu akıllara geldi.

Zira İYİ Parti CHP'yi hem 2019 seçimlerinde hem de son cumhurbaşkanlığı seçiminde destekledi ama sonunda CHP'ye oy verme alışkanlığı kazanan seçmenini de onlara kaptırdı.

BAHÇELİ ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAYAN AKŞENER'E DEVAM ET DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'e 'devam et' çağrısında bulunmuştu.

Fakat Akşener, devam etmeyecekmiş gibi görünüyor, hala açıklamasının arkasında ve kurultayda aday değil.

İşte burada Bahçeli açısından hangi adayın Akşener'in müstakil politikalarına devam edeceği, hangi adayın CHP'ye eklemleneceği önem kazanıyor. 5. Olağanüstü Kurultay'da Koray aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın yarışacak Önce Müsavat Dervişoğlu. Kurultay'a Akşener'in veliahttı gibi çıkacak.

Bahçeli, milliyetçi hareketin Alparslan Türkeş'ten sonra en büyük duayenlerinden.

İYİ Parti delegelerinin bir çoğu da MHP kökenli.

CHP uğruna düştükleri duruma dikkat çekip, içlerindeki onurlu bozkurdu şarkılı bir göndermeyle harekete geçirmek istemiş olabilir.