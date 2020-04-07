Ferhat dededen duygulandıran bağış

AA 07 Nisan 2020 Salı 17:21 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 17:21

Kırklareli Valiliği koordinatörlüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Dinç, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini bildirdi.

Yetkililer, Ferhat dedenin evine giderek, bağış için gerekli yasal işlemleri gerçekleştirdi.

Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde başlatılan kampanyaya destek vermekten gurur duyduğunu söyledi.

Yıllardır devletten emekli maaşı alarak geçindiğini anlatan Dinç, "Devlet olmasa halk, halk olmasa devlet olmaz. Şimdi de biz devletimize yardım ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Ben şimdi devletimden alıyorsam devletime de vermeliyim. Çok memnunuz. Çok iyi hissediyorum kendimi. Hayır yaptığım için çok seviniyorum." dedi.