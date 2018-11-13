Ferhat Sarıkaya hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, meslekten ihraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın düzenlediği iddianame, UYAP üzerinden Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine tevzi edildi.

Mahkemede değerlendirme aşamasında bulunan iddianamede, Sarıkaya'nın Van Cumhuriyet Savcılığı döneminden başlamak üzere 2013 sonlarına kadar FETÖ mensupları ile irtibatlı olduğu, örgütün talimatları doğrultusunda işlemler tesis ettiği ve soruşturmalar yürüttüğü belirtildi.

Meslekten 2006'da ihraç edilen Sarıkaya'nın 2011'de mesleğe kabul edildikten sonra da yapıyla bağlantılı kişilerle irtibat halinde olduğu ve örgütsel yardım aldığı kaydedilen iddianamede, Sarıkaya'nın "örgütün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği ve iradesini örgüt iradesine terk ettiği" ifade edildi.

İddianamede Sarıkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilirken, "hakkında soruşturma başlamadan önce 'tanık', soruşturma başladıktan sonra ise 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifadelerin etkin pişmanlık hükümlerinde kalıp kalmayacağı" mahkemenin takdirine bırakıldı.

"Şemdinli iddanamesi"ni hazırladı

Türkiye, Ferhat Sarıkaya'nın adını, 2005'te dönemin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" ve "çete kurmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyle duydu. Soruşturma kapsamında tutuklanan üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı, 13 Kasım 2005'te intihar ederken, yargılama sonucu Prof. Dr. Aşkın'ın beraatine hükmedildi.

Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayıyla ilgili de "Şemdinli iddianamesi"ni hazırladı. "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek için çete kurmak" ile suçlandı.

FETÖ'nün kontrolüne geçen yeni HSYK Sarıkaya'yı mesleğe geri aldı

HSYK, "Şemdinli iddianamesi"ni hazırlayan Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da 1'e karşı 6 üyenin oyuyla meslekten ihraç etti. Ancak Anayasa değişikliğine ilişkin 2010'daki referandumla hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolunun açılmasının ardından, yeniden şekillenen HSYK Genel Kurulu, Sarıkaya hakkındaki ihraç kararını kaldırdı. Sarıkaya, 2011'de mesleğe yeniden kabul edildi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Darbe girişiminden sonra gelen itiraf iddianamede

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Sarıkaya, bu kez itirafçı olarak kamuoyunun gündemine geldi.

Savcılığa verdiği ifadede Sarıkaya, "Şemdinli iddianamesi"ne Büyükanıt'ın adını, cemaatçi hakim ve polis müdürünün isteğiyle eklediğini bildirerek, "Meslekten ihracımdan sonra hakim İlhan Kaya, 'Hocaefendi Böyle bir kahraman çıkmış, kendisine ve ailesine ölünceye kadar bakılacak, bu da size bir vasiyetimdir dediğini' söyledi. Anlattığına göre Fetullah Gülen cemaati benim bütün ihtiyaçlarımı giderecek, aileme bakacak ve benimle ilgilenecekti. Açığa alındığım dönem boyunca bütün maaşımı almış gibi mali hiçbir kaybım olmadan hayatıma devam ettim." şeklinde konuştu.

6 yıl sonra tekrar görevden uzaklaştırıldı

Bu itirafların ardından Sarıkaya hakkında HSYK'ya suç duyurusunda bulunuldu, meslekte kalmasının sakıncalı olacağı ifade edildi.

Suç duyurularını ele alan HSYK tarafından hakkında soruşturma başlatılan Sarıkaya, HSYK 2. Dairesince, 24 Ağustos 2016'da hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak meslekten uzaklaştırıldı.

Kurul, 1 Kasım 2018'de Sarıkaya'yı meslekten ihraç etti. Hakkında başlatılan adli soruşturma kapsamında, bir gün sonra gözaltına alınan Sarıkaya, 8 Kasım'da tutuklandı.